ATP Halle 2024: Sonego vince all’esordio sull’erba. Battuto Kecmanovic con due tie-break

Buona la prima sull’erba per Lorenzo Sonego. Il piemontese ha superato all’esordio nel torneo ATP 500 di Halle il serbo Miomir Kecmanovic in due set con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore di gioco. Ci sono voluti dunque due tie-break al piemontese per ottenere una vittoria importante anche per il morale del nativo di Torino, che si avvicina a Wimbledon con le pochissime certezze maturate in questi complicati mesi, che lo hanno visto scendere nella classifica mondale fuori dai primi cinquanta.

Una partita in cui ha dominato il servizio, con entrambi i giocatori che hanno tenuto una percentuale molto alta di punti vinti con la prima (85% per l’azzurro e 81% per il serbo). Sono cinque gli ace per Sonego, che ha commesso anche due doppi falli.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Si arriva nell’undicesimo gioco con Sonego costretto ad affrontare la prima palla break del match, ma il piemontese annulla tutto con un bel dritto. Si arriva al tie-break con il piemontese che chiude al secondo set point per 8-6 con un altro fantastico dritto.

In apertura di secondo set Sonego non riesce a sfruttare una palla break, ma ne ha poi un’altra nel nono gioco. Il pallonetto dell’azzurro, però, esce di poco e si va di conseguenza ancora al tie-break. Kecmanovic si porta sul 5-2, ma la rimonta di Sonego è incredibile e l’azzurro chiude sul 7-5.

Nel prossimo turno il nativo di Torino affronterà il vincente del derby tedesco tra Alexander Zverev, testa di serie numero due, ed Oscar Otte, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori.