Roland Garros 2024: avanti Alcaraz e Rublev, fatica Hurkacz. Out i cileni, Sonego fa il colpo

Dopo quasi 14 ore e un’interruzione per pioggia, sebbene non lunga, ha termine la prima giornata del Roland Garros 2024, che ha visto di scena 20 incontri del tabellone maschile, e in particolare della sua parte bassa. Già tanti i risultati da rilevare, tra eliminazioni eccellenti, difficoltà maggiori e minori ed anche episodi passibili di discussioni.

Innanzitutto, da ricordare la questione italiani: per Lorenzo Sonego l’unica delle vittorie tricolori giornaliere, peraltro ottenuta in grande stile contro il francese Ugo Humbert, la seconda più alta testa di serie a saltare quest’oggi. A fargli da contraltare è Luca Nardi, sconfitto (male) dall’altro transalpino Alexandre Muller.

I big vanno sostanzialmente avanti tutti, ma con diversi gradi di difficoltà. Nessuno per Carlos Alcaraz, dato che lo spagnolo lascia solo quattro game all’americano J.J. Wolf (benché due di questi siano break). Per lui ora l’olandese Jesper de Jong, vincitore a sorpresa (ma non troppo) e in cinque set sul britannico Jack Draper. Qualche patema per Andrey Rublev: il russo lascia per strada il secondo parziale con il giapponese Taro Daniel, ma porta tutto a casa. A proposito di Giappone, Shintaro Mochizuki impegna fino al quinto parziale il polacco Hubert Hurkacz, che però alla fine riesce a sventare il pericolo.

Il match della serata, quello tra Stan Wawrinka e Andy Murray, si risolve a favore dello svizzero, ad oggi più avanti dello scozzese sul rosso un po’ per abitudine, un po’ perché il nativo di Dunblane ancora qualche margine di ripresa deve vederlo arrivare. A proposito di veterani del circuito, per Kei Nishikori bellissima vittoria, per tante ragioni, al quinto parziale contro il canadese Gabriel Diallo.

Ad andare fuori sono entrambi i cileni: per Alejandro Tabilo sconfitta nette con il belga Zizou Bergs, per Nicolas Jarry brutto rovescio contro il francese Corentin Moutet. E, a proposito di brutti avvenimenti, c’è da segnalare quanto accade in Atmane-Ofner: il francese spedisce una palla tra le tribune coplendo una spettatrice. Risultato: lungo conciliabolo anche con il supervisor, ma viene dato (abbastanza incredibilmente) solo un warning. Per la cronaca, la giornata finisce a mezzanotte e … con le cinque ore abbondanti di Laslo Djere e Daniel Altmaier: la spunta il tedesco in un incertissimo tie-break.

ROLAND GARROS 2024: RISULTATI UOMINI PRIMA GIORNATA

Rublev [6]-Daniel (JPN) 6-2 6-7(3) 6-3 7-5

Martinez (ESP)-Tirante (ARG) 5-7 6-4 3-6 6-4 6-3

Muller (FRA) [WC]-Nardi (ITA) 6-4 6-1 6-3

Sonego (ITA)-Humbert (FRA) [17] 6-4 2-6 6-4 6-3

Zhang (CHN)-Vukic (AUS) 6-4 4-6 6-3 7-5

Altmaier (GER)-Djere (SRB)7-5 6-4 6-7(6) 5-7 7-6(6)

Nishikori (JPN) [PR]-Diallo (CAN) [Q] 7-5 7-6(3) 3-6 1-6 7-5

Korda (USA) [27]-Mayot (FRA) [WC] 6-2 7-6(4) 6-4

de Jong (NED) [Q]-Draper (GBR) 7-5 6-4 6-7(3) 3-6 6-3

Alcaraz (ESP) [3]-Wolf (USA) [LL] 6-1 6-2 6-1

Hurkacz (POL) [8]-Mochizuki (JPN) [Q] 4-6 6-3 3-6 6-0 6-3

Nakashima (USA)-Moreno de Alboran (USA) [WC] 6-1 6-7(6) 6-3 6-2

Bergs (BEL) [Q]-Tabilo (CHI) [24] 3-6 7-6(5) 6-2 6-2

Marterer (GER)-Thompson (AUS) 6-3 6-2 6-0

Marozsan (HUN)-Kukushkin (KAZ) [Q] 6-2 6-2 6-3

Dimitrov (BUL) [18]-Kovacevic (USA) 6-4 6-3 6-4

Moutet (FRA)-Jarry (CHI) [16] 6-2 6-1 3-6 6-0

Ofner (AUT)-Atmane (FRA) [WC] 3-6 4-6 7-6(2) 6-2 7-5

Wawrinka (SUI)-Murray (GBR) 6-4 6-4 6-2

Gasquet (FRA) [WC]-Coric (CRO) 7-6(5) 7-6(2) 6-4