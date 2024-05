Calendario Final Six ginnastica artistica 2024: programma, orari, tv, streaming

Nel weekend del 25-26 maggio andrà in scena la Final Six Scudetto della Serie A di ginnastica artistica 2024. Al PalaWanny di Firenze si assegneranno i tricolori del massimo campionato italiano a squadre, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo toscano dove si esibiranno le stelle del panorama nazionale a due mesi esatti dalle Olimpaidi di Parigi 2024.

All’appuntamento si sono qualificate le migliori sei formazioni maschili e femminili, che sono state suddivise in due gironi da tre compagini ciascuna. Sabato 25 maggio andranno in scene le semifinali, le vincitrici dei raggruppamenti e la migliore seconda classifica accederanno alla finale di domenica 26 maggio, quando si disputerà l’atto conclusivo che decreterà i Campioni d’Italia.

La Brixia Brescia difenderà il titolo femminile con Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa, Martina Maggio. In gara anche la Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito, l’Artistica ’81 Trieste di Benedetta Gava ed Emma Puato, la Libertas Vercelli di Giulia Perotti, la Renato Serra di Cesena e la Ginnastica Riccione.

Tra gli uomini sarà la Virtus Pasqualetti di Macerata a difendere lo scettro guidata da Matteo Levantesi e Mario Macchiati, pronti a sfidare la Pro Carate di Yumin Abbadini, la Ginnastica Ferrara di Lorenzo Casali, la Giovanile Ancona di Tommaso Brugnami, la Spes Mestre di Nicolò Mozzato e Stefano Patron.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Final Six Scudetto della Serie A di ginnastica artistica. L’atto conclusivo di domenica 26 maggio sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO FINAL SIX SCUDETTO SERIE A GINNASTICA ARTISTICA

Sabato 25 maggio

16.50-19.20 (circa) Semifinali

Domenica 26 maggio

15.40-18.35 (circa) Finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINAL SIX GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la finale di domenica, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per la finale di domenica, gratis.