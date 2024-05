Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 20 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Nuovo giorno di gare in quel di Lonato del Garda, località della Lombardia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a volo. Oggi, lunedì 20 maggio, scenderanno in pedana gli atleti della specialità non olimpica trap a squadre maschile e femminile.

Sarà un day-3 di competizioni con poche emozioni per ciò che concerne i colori azzurri, in quanto nessun rappresentante della Nazionale tricolore sarà impegnato, a fronte di una partecipazione non particolarmente ricca da parte degli altri concorrenti.

Per la giornata odierna non è previsto alcun collegamento su RAI Sport HD+.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO OGGI

Lunedì 20 maggio

08.30-11.25 Qualificazioni trap a squadre donne junior (75 piattelli)

08.30-11.25 Qualificazioni trap a squadre uomini junior (75 piattelli)

11:30: Shoot Off Junior maschile (a seguire quelli della categoria femminile)

08.30-12.50 Qualificazioni trap a squadre donne (75 piattelli)

08.30-13.05 Qualificazioni trap a squadre uomini (75 piattelli)

12.50 Finale trap a squadre donne junior

13:05 Shoot-Off gara Senior femminile

13.30 Finale trap a squadre uomini junior

13:45: Shott-Off gara Senior maschile

15.50 Finale trap a squadre donne

17.00 Finale trap a squadre uomini

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: esc-shooting.livetodayall.com.