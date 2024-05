Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi: orari 4 maggio, tv, streaming, ordine di rotazione, italiane in gara

Oggi sabato 4 maggio va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Prosegue la rassegna continentale alla Fiera di Rimini con la disputa delle finali di specialità seniores: verranno messi in palio quattro titoli e dodici medaglie sui singoli attrezzi. Le migliori otto atlete si esibiranno tra volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero.

Appuntamento a partire dalle ore 16.25, si andrà avanti fino alle ore 19.45. L’Italia sarà presente in massa a questi atti conclusivi: Alice D’Amato si presenta con il miglior accredito alle parallele asimmetriche ed è chiamata a difendere il titolo continentale, Manila Esposito è in testa alla trave e proverà a migliorare la medaglia d’argento conquistata dodici mesi fa.

Manila Esposito è anche seconda al corpo libero e ci proverà insieme ad Angela Andreoli, mentre Elisa Iorio è terza sugli staggi e ha i mezzi per piazzare la stoccata. Sui 10 cm vedremo all’opera anche Alice D’Amato, mentre non ci saranno italiane al volteggio poiché nessuna azzurra ha eseguito i due salti nel turno preliminare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile oggi (sabato 4 maggio). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 17.55 e poi a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE OGGI

Sabato 4 maggio

16.25-19.45 Finali di Specialità seniores – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 17.55 e a seguire su Rai 2

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 17.55 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

PARALLELE ASIMMETRICHE: Alice D’Amato, Elisa Iorio.

TRAVE: Manila Esposito, Alice D’Amato.

CORPO LIBERO: Manila Esposito, Angela Andreoli.