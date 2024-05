Calendario atletica oggi in tv, World Relays 2024: orari 5-6 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 maggio Nassau (Bahamas) ospiterà la seconda e ultima giornata delle World Relays 2024, valevole come evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. Il programma dei Mondiali di staffette prosegue dunque dopo le batterie del day-1, che hanno promosso in finale (e di conseguenza alle Olimpiadi) complessivamente 40 squadre tra 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile, femminile e mista.

Nel day-2 sono previsti prima i ripescaggi, che assegneranno altri 6 pass a cinque cerchi in ciascuna gara (festeggeranno i migliori due team di ogni batteria), e a seguire le finali di fatto inutili in ottica qualificazione olimpica ma fondamentali (soprattutto nelle 4×100) per il discorso legato alle corsie in vista delle semifinali di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani della seconda giornata delle World Relays 2024. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, inoltre verrà trasmessa una sintesi in differita su Rai Sport domenica dalle ore 10.45 alle 11.50. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ATLETICA OGGI, WORLD RELAYS 2024

Lunedì 6 maggio

1.05 4×100 (maschile), ripescaggi

1.40 4×100 (femminile), ripescaggi

2.05 4×400 (maschile), ripescaggi

2.30 4×400 (femminile), ripescaggi

3.04 4×400 (mista), ripescaggi

3.40 4×400 (mista), finale

3.50 4×100 (femminile), finale

4.00 4×100 (maschile), finale

4.10 4×400 (femminile), finale

4.20 4×400 (maschile), finale

COME VEDERE LE WORLD RELAYS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Garantita una sintesi in differita su Rai Sport lunedì dalle 10.45 alle 11.50.

Diretta streaming: Eurovision Sport. Inoltre sarà garantita una sintesi in differita su Rai Play lunedì dalle 10.45 alle 11.50.

Diretta Live testuale: OA Sport.