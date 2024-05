In occasione delle World Relays di Nassau la Nazionale italiana di atletica leggera ha qualificato 4 staffette su 5 per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tre squadre (4×100 maschile, 4×400 femminile e 4×400 maschile) hanno centrato l’obiettivo al primo colpo, superando le batterie e approdando in finale, mentre la 4×100 femminile ce l’ha fatta al secondo tentativo nei turni di ripescaggio.

L’unico team azzurro che manca all’appello è dunque quello della 4×400 mista, rimasto escluso dalle 14 compagini che hanno staccato il pass per la Francia. Non tutto è perduto però, perché restano a disposizione ancora due posti per completare il quadro delle 16 partecipanti all’unica competizione mista presente nel programma a cinque cerchi dell’atletica.

Gli ultimi due slot verranno distribuiti attraverso le top list mondiali del periodo 31 dicembre 2022-30 giugno 2024 e al momento l’Italia sarebbe virtualmente qualificata con il secondo e ultimo tempo utile, il 3:13.56 realizzato agli Europei a squadre dello scorso giugno a Chorzow. Prima ripescata ad oggi la Repubblica Ceca con un notevole 3:11.98 valso la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest 2023.

Da qui a fine giugno molti Paesi avranno la possibilità di superare il team azzurro, che dovrà quindi necessariamente alzare l’asticella con una grande prestazione cronometrica magari proprio durante i Campionati Europei casalinghi di Roma, in cui verranno schierati con ogni probabilità nella mista tutti i migliori interpreti nazionali sulla distanza del giro di pista.