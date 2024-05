BMX Racing, Joris Daudet e Alise Willoughby vincono i Mondiali 2024

A Rock Hill, in Carolina del Sud (Stati Uniti), si concludono i Mondiali 2024 di BMX Racing: nella categoria élite la finale maschile consegna l’oro al transalpino Joris Daudet, primo in 32.735, davanti al neerlandese Niek Kimmann, secondo in 33.300, a 0.565, ed all’altro transalpino Sylvain André, terzo in 33.864, a 1.129, mentre nell’ultimo atto femminile il titolo è della padrona di casa statunitense Alise Willoughby, d’oro in 32.513, a precedere l’elvetica Zoe Claessens, d’argento in 32.886, a 0.373, e l’altra statunitense Daleny Vaughn, di bronzo in 33.522, a 1.009.

Nella categoria under 23 tra gli uomini si impone l’ecuadoregno Pedro Guerrero Benalcazar in 33.117, il quale batte lo statunitense Patrick O’Brien, secondo in 33.568, a 0.451, ed il neerlandese Jason Noordam, terzo in 33.674, a 0.557, mentre la gara femminile va alla lettone Veronika Monika Sturiska, in 33.173, che supera la britannica Emily Hutt, d’argento in 33.393, a 0.220, e l’australiana Bella May, terza in 33.827, a 0.654.

Nella categoria junior la prova maschile fa registrare l’affermazione dell’australiano Joshua Jolly, oro in 33.464, davanti al belga Niels Appermont, secondo in 34.316, a 0.852, ed all’argentino Valentino Vallejo, terzo in 40.177, a 6.713, infine nella finale femminile il successo è dell’australiana Teya Rufus, prima in 33.271, che precede la neozelandese Lily Greenough, d’argento in 33.830, a 0.559, e la statunitense Ava Corley, di bronzo in 34.105, a 0.834.