Calcio femminile, Serie A: partita fondamentale per il Napoli. Fiorentina e Juve si sfidano nel big match

Si infiamma la situazione nelle parti basse della Poule Salvezza in vista dell’ottavo turno della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Se infatti il raggruppamento Scudetto ha già dato tutti i responsi, con la vittoria della Roma e la qualificazione in Champions di Juventus e Fiorentina, lo stesso non si può dire dell’intricato vìs-a-vìs che vede scontrarsi a distanza Napoli e Pomigliano, rispettivamente penultima e ultima della classe.

Il davvero inaspettato pareggio contro il Milan ha infatti rinfrancato Pomigliano, distante sempre quattro punti dalle dirette avversarie e pronto a mordere ancora le caviglie ad ogni eventuale passo falso. La pressione si alza, e le partenopee, al momento destinate ai play-out, dovranno essere brave a gestire le energie nervose già da questo weekend nel delicato match contro la Sampdoria, pianificato per le 15:00 di domenica. Una sfida in cui le napoletane dovranno reggere l’urto contro una squadra desiderosa di tre punti dopo aver pareggiato appunto con il Pomigliano e aver perso contro il Como.

Alle 15:00 di domenica le comasche affronteranno invece il Milan, uno dei team più in forma del Campionato che in Campania ha interrotto un lunghissimo filotto di vittorie consecutive, rallentando un percorso dai ritmi e dalle prestazioni davvero alte.

In zona Scudetto non hanno intenzione di fermarsi le Campionesse d’Italia della Roma che, a seguito della scoppiettante partita contro il Sassuolo vinta con l’assurdo risultato di 5-6, si ritroveranno al cospetto dell’Inter (calcio d’inizio alle 12:30 di domenica): un’avversaria in salute già capace di frenare una corazzata come quella della Juve. Le bianconere chiuderanno il turno con il big match contro la Fiorentina (in programma alle 18:00 di lunedì 6 maggio): uno scontro che sarà come sempre roboante, come dimostrano i precedenti.