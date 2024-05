Calcio, Fiorentina vittoriosa contro il Brugge nell’andata della semifinale di Conference League al Franchi

Una vittoria tanto rocambolesca, quanto di cuore, quella della Fiorentina nell’andata della semifinale di Conference League contro il Brugge. La formazione gigliata si è imposta per 3-2, grazie alle marcature di Sottil, Belotti e di Nzola, e sogna di approdare alla Finale di Atene. Chiaramente, bisogna confermare uno standard di alto livello nel ritorno, partendo però da una situazione di vantaggio.

PRIMO TEMPO – Italia punta sul 4-3-3: Terracciano; Dodô, Ranieri, Martínez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Hayen risponde con un assetto speculare: Jackers; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Onyedika, Odoi, Vanaken; Skoras, Thiago, Jutgla. Dopo 6′ la Viola passa in vantaggio: Sottil rientra sul destro e con uno strepitoso tiro a giro non dà scampo al portiere avversario. Al 17′ ingenuità della retroguardia gigliata e il rigore viene trasformato da Vanaken. La Fiorentina va all’attacco e Belotti si fa trovare pronto all’appuntamento al 38′, ribadendo in rete una respinta dell’estremo difensore del Brugge sul tiro di Jack Bonaventura.

SECONDO TEMPO – Al 50′ Belotti va vicino alla doppietta personale, ma cinque minuti dopo il Brugge si mangia un gol già fatto. Belgi però in dieci un minuto dopo per l’espulsione di Onyedika. Con i rivali in inferiorità numerica, sembra fatta per la Fiorentina, e invece incredibilmente c’è il gol di Thiago che sfrutta una grave disattenzione della difesa viola e fulmina Terracciano. La squadra di Italiano attacca a testa bassa, riversandosi nella metà campo avversaria e trovando il gol del 3-2 grazie a Nzola, che ribadisce in rete dopo il montante colpito al 91′. Si chiude sul 3-2 la sfida.

Nell’altra semifinale d’andata sconfitta interna inaspettata dell’Aston Villa per 4-2 contro i greci dell’Olympiakos. Protagonista dell’incontro il marocchino Ayoub El Kaabi, autore di una tripletta al 16′, 29′ e al 56′. Quarta rete degli ospiti siglata dall’argentino Santiago Hezze al 67′. Per i padroni di casa a segno Watkins e Diaby. Da segnalare il rigore sbagliato da Douglas Luiz all’84’.