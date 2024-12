Calcio femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata: Giacinti determinante, super match per Renzotti

Si è concluso un altro turno molto importante nella Serie A 2024-2025 di calcio femminile. In occasione della dodicesima giornata la Juventus ha rinforzato la sua leadership, scappando sul +6 verso la Fiorentina, adesso seconda a quota 26 dopo aver vinto in rimonta contro il fanalino di coda Sampdoria. Terze a pari merito Inter – frenata dal Milan nel derby – la Roma, sempre più in ritmo dopo aver vinto la sfida contro il Como. Diverse le calciatrici italiane che si sono distinte nell’ultimo turno di Campionato (STATISTICHE FORNITE DA OPTA PER LA FIGC).

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA DODICESIMA GIORNATA DI SERIE A

VALENTINA GIACINTI (ROMA) – Sontuosa la prestazione del pilastro giallorosso che, oltre ad aver messo a referto la rete che ha sigillato il match, si è anche rilevata la calciatrice più pericolosa in zona d’attacco, con ben cinque tiri in porta e più palloni toccati nell’area avversaria.

ASTRID GILARDI (COMO) – Merita una menzione speciale l’estremo difensore del Como, artefice di una bella performance in cui si è superata parando un rigore alla giocatrice più pericolosa di tutto il Campionato: Manuela Giugliano. Un lusso di cui possono vantare in poche.

EMMA SEVERINI (FIORENTINA) – C’è il suo zampino nel preziosissimo successo in esterna della Viola contro la Sampdoria. La centrocampista infatti non ha soltanto segnato il goal del momentaneo pareggio – preludio dalla vittoria – ma ha anche toccato più palloni a livello complessivo ed effettuato più passaggi. A questo si aggiungono anche due tiri nello specchio. Qualità.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – Che bellezza il trio d’attacco, tutto italiano, della Juventus. Nel divertentissimo incontro con la Lazio, la bomber si è distinta realizzando il sigillo definitivo, vantando anche il 100% di tiri nello specchio della porta.

MONICA RENZOTTI – Wow. Super match quello disputato dalla classe 2005 nell’emozionante derby contro l’Inter andato in scena presso La Scala del calcio, ovvero San Siro. La numero diciotto della formazione rossonera è andata per tre volte a conclusione creando due occasioni concrete. Dominante anche nei duelli, vincendone sei su quindici ingaggiati.

ELISA BARTOLI (INTER) – La prima volta non si scorda mai. La giocatrice dell’Inter ha riversato sul campo tutta la sua esperienza, mettendo una toppa a un primo tempo estremamente negativo per l’Inter. Sempre attenta nel trovare il varco giusto per inserirsi, ha tentato più volte la giocata, anche nei momenti più complicati. La sua rete, la prima volta nel Tempio di San Siro, è stata la giusta ricompensa per una una partita condotta con grande personalità.