Calcio femminile: blitz della Fiorentina in casa della Sampdoria nel sabato di Serie A. Viola di nuovo seconde

La Fiorentina soffre, ma alla fine la spunta in casa della Sampdoria e si difende dal potenziale attacco della Roma. Questo è il responso del sabato valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, caratterizzato da due incontri molto intensi.

Tosto il match affrontato dalla viola, costretta a rincorrere dopo il minuto 28′ quando una brillante triangolazione sulla destra delle blucerchiate consente la sovrapposizione di Cafferata, brava a servire un cross basso per Della Peruta, lucida a tu per tu con l’estremo difensore toscano. Le liguri, in scioltezza, vanno poi pericolosamente vicine al raddoppio 120 secondi dopo con Baldi che, però, viene ipnotizzata da Durante, protagonista ancora al 36′ con un altro intervento prodigioso.

La Fiorentina, una volta incassato il colpo, riorganizza le idee salendo di livello, chiudendo così la prima frazione all’attacco. Un copione che si ripete anche nelle prime battute della ripresa fino al pareggio messo a referto da Severini, il cui tiro-cross teoricamente destinato a Janogy beffa il portiere doriano.

La pressione si alza, e a sei minuti dalla fine del tempo regolamentare, le ragazze di Mister De La fluente trovano il sorpasso, sfruttando la bella intuizione della neo entrata Johansdottir, la quale riceva palla da Filangeri all’interno dell’area, sistemandosi la sfera e imbucando all’angolino. Le padrone di casa tentano il tutto e per tutto per riacciuffare il pareggio, rischiando anche di sbilanciarsi. Proprio su questa situazione le ospiti calano il tris con Boquete, che non deve fare altro che battere a rete la respinta precedente su Janogy. Finisce così 1-3, con le toscane di nuovo al secondo posto della classifica con 26 punti. Ancora nei bassifondi invece la Sampdoria, fanalino di coda.

La giornata si è aperta poi con la preziosissima vittoria del Sassuolo ai danni del Napoli: un successo importante per le neroverdi, adesso uscite ufficialmente dalla crisi di inizio stagione, abili a passare in vantaggio al 17’ con Chmielinski e raddoppiando successivamente con Sabatino nella ripresa (67’). Inutile il goal di Jelcic che ha riaperto le partita per le partenopee, costrette poi a cedere il passo.