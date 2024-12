Calcio femminile: sfida clou per la Roma. A Wolfsburg ci si gioca il passaggio del turno in Champions League

Il mantra è solo uno: vincere. Manca sempre meno alla sfida più importante della stagione, almeno fino a questo momento, per quanto riguarda la Roma che, domani alle 18:15, farà visita al Wolfsburg per l’ultimo impegno del girone A valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile.

Una partita caldissima, vista la posta in palio: entrambe le squadre si trovano appaiate a quota 6 punti, maturate grazie a due vittorie e a due sconfitte. Grazie al – preziosissimo – successo nella sfida di andata, le ragazze di Alessandro Spugna potranno raggiungere la terra teutonica facendo affidamento su due risultati, in quanto per accedere al turno successivo potrebbe bastare oltre che alla vittoria anche il pareggio.

Le avversarie invece non dovranno soltanto vincere, ma dovranno farlo con almeno due goal di scarto, sempre in virtù dello scontro diretto precedente, concluso per 1-0 in favore delle capitoline. Questo però non potrà consentire alle Campionesse d’Italia di fare troppi calcoli che, la storia insegna, solitamente portano soltanto guai.

L’obiettivo della Roma sarà infatti quella di evitare qualsiasi strategia conservativa o – peggio ancora – rinunciataria, sposando invece un approccio certamente attento, ma cinico. Bisognerà quindi non lasciarsi schiacciare dall’aggressività (che sicuramente ci sarà) del Wolfsburg, offrendo un calcio di alto livello, degno di un team che ha l’ambizione di staccare il pass per gli ottavi di finale.

Attenzione però alla scelta dell’undici iniziale. La Roma dovrà monitorare la situazione di tre calciatrici in forte dubbio come Pilgrim, Viens e, in ultimo anche Haavi, quest’ultima infortunatasi nel match di venerdì contro il Como. Ci sarà attesa anche per il portierone Caesar, reduce da alcune uscite stagionali carenti e super motivata a riscattarsi proprio nel palcoscenico che più conta. Più che una sfida decisiva per la massima rassegna continentale, le giallorosse affronteranno un vero e proprio esame di maturità. Incrociamo le dita.