Calcio femminile, le migliori italiane della 26ª giornata di Serie A: Giacinti decisivi, Dellaperuta ancora tu…

Calato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Poule scudetto e salvezza hanno tenuto banco. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane del turno tenutosi nel week end.

LE MIGLIORI ITALIANE

VALENTINA GIACINTI (ROMA) – Altra rete per l’attaccante della Nazionale e doppia cifra raggiunta in campionato. Si spende per le compagne e tramuta in gol un’ottima rifinitura di Manuela Giugliano, regalando alle giallorosse il successo contro l’Inter.

AGNESE BONFANTINI (INTER) – Ancora una rete per la giocatrice della Beneamata. Le qualità tecniche stanno trovando una sublimazione in zona gol e sono buone notizie per Andrea Soncin. Una Bonfantini prolifica in vista delle qualificazioni agli Europei 2025 è confortante.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Tanta quantità, ma anche qualità. Grande gamba della giocatrice che fa dell’out destro il suo territorio. Capacità di saltare l’avversaria e di concludere con profitto verso la porta, la giocatrice della Juve ha fatto vedere questo nella sfida contro la Fiorentina.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – Qualità e determinazione. Queste sono le caratteristiche di chi vuol sempre dimostrare di essere determinante per la Vecchia Signora. In palio non c’era molto contro le Viola, ma la voglia di imporsi in uno scontro diretto è stata benzina nelle gambe di Bonansea.

TORI DELLAPERUTA (SAMPDORIA) – Otto le marcature in campionato per chi trova sempre un modo per realizzare. L’italo-americana nella sfida contro il Napoli ha fatto vedere un po’ tutto il proprio repertorio: dal gol da rapace d’area alla magnifica conclusione a giro. Un repertorio notevole, di cui Soncin è sicuramente a conoscenza.