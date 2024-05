Calcio femminile: blitz del Napoli in casa della Ternana! Le partenopee vincono 1-2 l’andata dello spareggio per la Serie A

Vittoria e polemiche per il Napoli, squadra che ha vinto l’andata dello spareggio retrocessione/promozione valido per la Serie A di calcio femminile. La squadra partenopea ha infatti regolato furi casa la Ternana (seconda in Serie B) per 2-1, trovando la rete della vittoria a pochi secondi dal triplice fischio malgrado una possibile posizione di fuorigioco. Un fattore determinante per una partita davvero divertentissima, caratterizzata da azioni svelte e bei capovolgimenti di fronte.

A partire meglio è però la Ternana, pericolosissima nei primi dieci minuti di gioco, andando vicina al vantaggio prima con Quazzico in girata e, successivamente, per via di un palo interno colpito su cross di Pirone, con quest’ultima che ci riprova anche poco dopo con sinistro debole ben difeso da Bacic.

Passano i minuti e il Napoli prende sempre più campo, fino a comandare le azioni di gioco. Una volta alzato il ritmo, le partenopee trovano la rete dello 0-1 al 31′ con Pettenuzzo che, totalmente dimenticata dalla difesa rossoverde, sugli sviluppi di un calcio d’angolo insacca di destro il pallone in rete.

La Ternana accusa il colpo, traballando non poco in fase difensiva. Le campane ne approfittano, andando vicinissime al raddoppio al 33′ con un colpo sicuro di Banusic, fermato da un miracolo di Ghioc su presa bassa.

Nella ripresa la squadra azzurra torna alla ribalta, tentando un tiro dal limite insidioso ad opera di Kobayashi che rischia di beffare le avversare, complice un terreno sempre più scivoloso a causa della pioggia. La Ternana risponde al 54′, approfittando di un disimpegno errato del Napoli, ma il tentativo è vano.

Il cielo tuona al 59′, quando lo Stadio Gubbiotti viene travolto da una tempesta di grandine che costringe il Direttore di gara Samuele Andreano a sospendere il match, ripreso poi mezz’ora dopo con le ospiti determinate a raddoppiare: ci provano prima Lazaro Torres al 62′, poi ancora Banusic, che al 64′ incespica sul pallone fallendo un’occasione più che ghiotta.

Le umbre non ci stanno e, con pazienza, si ributtano nell’area avversaria, pescando al 72′ il jolly con un gol pazzesco di Camilla Labate dalla trequarti, il cui tiro-cross beffa il colpevole estremo difensore partenopeo. Il match si accende, con entrambe le compagini motivate a non mollare di un centimetro. Sarà però il Napoli ad avere la chance più clamorosa, arrivata a dieci minuti dalla fine, quando De Estal a tu per tu con Ghioc passa a Lazaro, che però vanifica tutto.

Quando l’incontro sembra traghettato verso la parità, ecco che arriva la svolta: da un cross, la capitana del Napoli, Marino, con un controbalzo batte Ghioc, scatenando la gioia del Napoli e la furia delle ternane, convinte della posizione di partenza dubbia delle avversarie. Domenica, alle 16:00, si svolgerà la partita di ritorno in una disputa che si preannuncia infuocata.