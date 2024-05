Calcio femminile, Roma a caccia della Coppa Italia dopo lo Scudetto. Fiorentina per interrompere la striscia negativa

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, a partire dalle ore 21.30, lo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena sarà teatro della Finale di Coppa Italia 2024 di calcio femminile. A confrontarsi saranno la Roma, che si è nuovamente laureata campione d’Italia e che giocherà la quarta finale consecutiva in questa competizione, e la Fiorentina, che tornerà a disputare l’atto conclusivo della manifestazione a distanza di cinque anni dall’ultima volta.

Sarà la prima finale della storia della competizione tra le due squadre citate, entrambe alla quarta presenza nell’atto decisivo della Coppa Italia. La Fiorentina ha alzato il trofeo nel 2017 e nel 2018 (in entrambi i casi contro il Brescia), perdendo la finale nel 2019 contro la Juventus; la Roma, invece, ha partecipato alle ultime tre finali, vincendo quella del 2021 contro il Milan e perdendo le ultime due contro la Juventus.

Le giallorosse vorranno confermare la propria supremazia messa in mostra in campionato, dove hanno avuto un rendimento da record. Una squadra, quella di Alessandro Spugna, con il miglior attacco (Valentina Giacinti top scorer con 12 reti) e capace di prendere meno gol delle rivali, potendo contare sul maggior numero di calciatrici andate a segno e avendo collezionato nel corso della massima serie di quest’anno più clean sheet.

Discorso molto diverso per la Viola che ha ottenuto la sua ultima vittoria il 14 febbraio (nove turni in Serie A senza successi). Per porre un termine alla peggior striscia di risultati della sua storia, la compagine gigliata allenata da Sebastian De La Fuente vorrà stupire in questa sfida contro le capitoline, regalandosi un sorriso in chiusura di stagione.