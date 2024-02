Calcio femminile: Milan e Fiorentina volano alle semifinali di Coppa Italia

Milan e Fiorentina staccano il pass per le semifinali della Coppa Italia 2023-2024 di calcio femminile. Il responso è arrivato nel pomeriggio di oggi, al termine delle prime due partite di ritorno che hanno visto le due compagini imporsi rispettivamente con Sassuolo e Inter, in due sfide molto diverse tra loro.

Tutto facile per le rossonere che, forti dello 0-3 delle andata, si sono dimostrate padrone totali del gioco. Le padrone di casa hanno pensato subito a spegnere ogni possibilità di attacco da parte delle avversarie, trovando il goal al terzo giro di orologio con Grimshaw, servita da Vigliucci approfittando di una bella penetrazione di Soffia sulla sinistra.

Il Milan non si ferma, anzi alza la posta, crea densità e va di nuovo vicino al goal, fino a mettere a referto il raddoppio al 14′ con Dompig, la quale riceve un lancio lungo di Arnadottir che le consente di arrivare faccia a faccia con Kresche, battendola. Il tris sarà segnato invece da Staskova al 76′ del secondo tempo con un tapin scaturito dal tiro a botta sicura di Viglucci.

Si risolve soltanto ai rigori invece la sfida tra Fiorentina e Inter. Il match, su cui pendeva il parziale di 2-2 dell’andata, è rimasto in equilibrio fino alla fine del tempo regolamentare, sbloccandosi nella prima frazione dell’extra time con Cambiaghi, abile a insaccare di sinistro il pallone in rete portando le nerazzurre in vantaggio al 103′. La risposta della Viola arriva nel secondo supplementare per merito i Hammarlund, rapida a risolvere un’azione confusa in area piccolo.

Arrivate alla lotteria dei penalty le toscane si dimostrano perfetto, compiendo un percorso netto. L’Inter invece fallirà due tiri prima con Polli e, successivamente, con Thøgersen. La Fiorentina in semifinale affronterà la vincente tra Sampdoria e Juventus, mentre il Milan sfiderà una tra Napoli e Roma.