Calcio femminile, Roma seconda finalista di Coppa Italia: cinquina delle capitoline al Milan

E’ la Roma la seconda finalista della Coppa Italia 2023-2024 di calcio femminile. Le giallorosse, vittoriose nella semifinale d’andata 2-0 contro il Milan, si sono confermate superiori nel match odierno del “Tre Fontane” contro le rossonere (5-2). Le reti della norvegese Emilie Haavi all’8′ e di Lucia Di Guglielmo al 31′ hanno messo in discesa il cammino delle campionesse d’Italia nella prima frazione. A completare la cinquina sono state Manuela Giugliano al 65′, la canadese Evelyne Viens e l’austriaca Laura Feiersinger nell’extra time del secondo tempo.

Meneghine che hanno avuto una reazione d’orgoglio, poco dopo il centro di Giugliano, con i centri all’81’ della svedese Evelyn Ijeh e all’85’ della francese Emelyne Laurent, che però non hanno cambiato la storia. Saranno quindi le capitoline ad affrontare nell’atto conclusivo la Fiorentina, vittoriosa ieri contro la Juventus.

PRIMO TEMPO – Alessandro Spugna vara il consueto 4-3-3: Korpela; Bartoli, Valdezate, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Pilgrim. Davide Corti risponde con un 4-2-3-1 che in fase di non possesso si trasforma in 4-5-1: Babb; Soffia, Mesjasz, Piga, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello; Asllani, Nadim, Dompig; Staskova.

La Roma parte bene e all’attacco, non stando a speculare troppo sul risultato. All’8′ arriva il gol del vantaggio: Bartoli riceve palla da Greggi e allarga per Haavi, azione solitaria da parte della norvegese che, dopo essere penetrata in area di rigore, tenta la conclusione mancina a giro che non dà scampo a Babb. Le giallorosse fanno valere il loro alto tasso tecnico nel corso della prima frazione, mettendo in mostra ottimi cambi di gioco. Il raddoppio c’è al 31′: Giacinti si allarga sulla sinistra e scarica al centro per Di Guglielmo, puntualissima all’appuntamento e con un diagonale gonfia la rete. Terminano così i primi 45′ di gioco.

SECONDO TEMPO – Partita che ristagna a centrocampo, con la Roma che adopera un doppio cambio al 61′: fuori Greggi e Pilgrim, dentro Feiersinger e Pellegrino Cimò. A rompere un po’ la monotonia di questa fase arriva il tris di Giugliano: la regista giallorossa vince un rimpallo al limite dell’area di rigore, lasciando partire un fendente al sette. Un gol splendido. Un minimo rilassamento c’è tra le fila giallorosse e così il Milan accorcia le distanze con Ijeh e Laurent all’81’ e all’85’. Le campionesse d’Italia, però, ristabiliscono le distanze nei minuti di recupero: al 90+2′ percussione di Giacinti dalla sinistra, pallone in mezzo toccato prima da Swaby e poi da Viens che termina in rete; al 90+4′ lancio in profondità per Feiersinger, Milan completamente scoperto e l’austriaca non si lascia pregare. Triplice fischio dopo 5′ e 5-2 per la Roma.