Calcio femminile, il Milan batte il Sassuolo nell’andata dei quarti di Coppa Italia. Grande tripletta di Dubcova

Tutto facile per il Milan in casa del Sassuolo nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024. Allo stadio Enzo Ricci, le ragazze di Davide Corti dominano dall’inizio alla fine e si impongono con un netto 3-0 grazie alla magnifica tripletta di Kamila Dubcova (2′, 26′, 79′). Ora al ritorno, in programma il 6 febbraio, le rossonere avranno dunque un grande vantaggio da poter gestire.

Pronti, via e Dubcova porta subito avanti le compagne con un colpo di testa vincente da centro area su assist di Emelyne Laurent. Dopo l’inizio shock, il Sassuolo prova a reagire, ma a trovare la rete è di nuovo Dubcova, stavolta al 23′ con un bel tiro di sinistro dopo un grave passaggio errato di Lonni. La partita prosegue poi senza altre reti per tutto il primo tempo e si arriva così all’intervallo con il gruppo di Ganz avanti per 2-0.

Dopo la pausa, la squadra di casa rientra in campo con determinazione e cerca in diversi i modi di riaprire la partita. Nessun tentativo va però a buon fine, e al 79′ Dubcova trova la sua tripletta personale con un destro da centro area. Poi nei restanti minuti non arrivano altri gol e la partita si chiude dunque con il netto 3-0 in favore del Milan.

Foto: Giorgia Bassoli/IPA Sport