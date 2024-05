Calcio femminile: il Pomigliano è retrocesso in Serie B, poker del Sassuolo contro l’Inter

Si spengono le speranze del Pomigliano. La squadra campana è infatti aritmicamente retrocessa in Serie B dopo la brutta sconfitta maturata contro il Como in occasione del penultimo turno della poule Salvezza del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Un risultato peggiorato anche dal pareggio del Napoli con il Milan che ha aumentato a +5 il vantaggio, non più sanabile, delle partenopee.

Pomigliano, in una situazione disperata, si è ritrovata nel più classico win or go home, con la speranza di una sconfitta da parte del Napoli. Le comasche tuttavia non hanno lasciato scampo alle avversarie, a segno nel secondo tempo prima con Martinovic (53′) e, successivamente, con Karleanas (67′).

Pareggio prezioso per il Napoli, adesso destinato alla delicata fase playout. Al netto di un Milan molto più arrembante, come dimostrano i ventuno tiri in porta totali, la penultima della classe ha trovato il goal del pareggio a sei minuti dalla fine con un gran tiro al volo di Chmielinski, dopo essere passata in svantaggio per via di un autogol-deviazione di Gallazzi all’11’.

Nella poule Scudetto va sul velluto invece il Sassuolo, corsaro contro l’Inter in una disputa terminata con il sonoro risultato di 2-4. Ad aprire le danze è Prugna che, al quinto giro di orologio, recupera la sfera dentro l’area calciando un destro prepotente che si insacca nell’angolino. Il raddoppio arriva invece al 20′ per merito di Kullashi, la quale scodella in mezzo per Clelland che supera Cetinja con un bel sinistro. Il tris arriva invece all’ultimo minuto di recupero della prima frazione, per via di un fallo su Beccari. Dal dischetto Clelland non sbaglia, scegliendo il lato destro della porta.

Per le nerazzurre è notte fonda quando, al 57′, subiscono addirittura il poker non arginando il contropiede mortifero del Sassuolo, concretizzato da una Clelland in stato di grazia che si regala un’indimenticabile tripletta. Le padrone di casa si sveglieranno solo dal sessantaseiesimo in poi con Bugeja (66′), il cui goal precede quello di Elisa Polli (68′). Ma non basterà per una rimonta davvero impossibile. Domani, lunedì 13 maggio, alle 18:00 si svolgerà il big match tra Juventus e Fiorentina.