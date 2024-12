Calcio femminile: la Roma vince in rimonta contro il Como nell’anticipo di Serie A

Una Roma di carattere vince in rimonta. Le giallorosse si sono imposte per 2-1 nel match contro il Como, anticipo della dodicesima giornata valida per la Regular Season della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, piazzandosi provvisoriamente al secondo posto in classifica in attesa della risposta di Inter (impegnata a San Siro nel derby contro il Milan) e Fiorentina (attesa domani a Genova dalla Sampdoria).

Un match partito in salita per le ragazze di Alessandro Spugna che, al decimo giro di orologio, subiscono la rete della formazione comasca, maturata grazie a Karlenas, abile ad approfittare di una respinta problematica di Caesar. Le capitoline cercano allora di prendere in mano il gioco, ma le ospiti sono attente e, grazie a un buon controllo del pallone, gestiscono con personalità il vantaggio fino al duplice fischio.

La ripresa ricomincia nel segno delle Campionesse d’Italia che, buttandosi sempre più avanti, trovano finalmente il pareggio al 58’ con Di Guglielmo, la quale incorna di testa da centro area servita da un delizioso cross di Giugliano. Poco dopo si materializza il più mortifero degli uno-due, in quanto al 67’ Giacinti mette a referto la rete del sorpasso, capitalizzando una bella costruzione partita da Glionna e passata per il piedi della solita Giugliano.

Al 72’ la Roma avrà anche la possibilità di segnare il terzo goal, a causa di un fallo di Vaitukaityte su Giacinti in area. Ma dagli undici metri Giugliano si fa ipnotizzare da Giraldi, brava a parare un tiro sulla mezza altezza. Nei minuti finali le detentrici del titolo andranno inoltre due volte vicine al terzo goal senza fortuna, prima con Corelli, il cui tiro colpisce la traversa, e poi con Glionna, fermata con grande prontezza da Giraldi. Finisce 2-1. Adesso tocca alle altre.