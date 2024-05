Calcio femminile, Andrea Soncin: “Orgoglioso della prova delle ragazze, abbiamo fatto la partita che volevamo”

L’Italia pareggia per 0-0 in Norvegia nel terzo match di qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile: all’Ullevaal Stadion di Oslo finisce a reti bianche l’incontro valido per il Gruppo 1 della Lega A. Tra pochi giorni le due squadre si incroceranno nuovamente nella sfida in programma martedì 4 giugno alle ore 18.15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

In attesa dell’esito della partita tra Paesi Bassi e Finlandia, Italia e Norvegia restano appaiate a quota 4, portandosi in testa, con le neerlandesi e le finlandesi che sono ferme a quota 3 prima del match di questa sera. Al termine della sfida di Oslo ha parlato al sito federale il CT della Nazionale italiana, Andrea Soncin, che ha analizzato quanto accaduto in Norvegia.

Le parole del tecnico delle azzurre: “Sono orgoglioso della prova delle ragazze, abbiamo fatto la partita che volevamo, con il gioco e le giuste distanze. Sono veramente contento di quello che fanno quotidianamente le calciatrici, del gruppo, di chi subentra e di quanto spinge chi sta fuori, trasmettendo emozione, attaccamento alla maglia e passione. Guardiamo con grande ottimismo alla prossima sfida“.