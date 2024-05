A che ora Bolelli/Vavassori-Koolhof/Mektic oggi in tv, ATP Roma 2024: programma e streaming

Se i tornei di singolare hanno regalato poche soddisfazioni, il tennis azzurro può esultare con i doppi. Oggi Simone Bolelli ed Andrea Vavassori proveranno a replicare quanto fatto da Sara Errani e Jasmine Paolini: raggiungere la semifinale agli Internazionali d’Italia. Per loro quest’oggi una coppia di specialisti in Wesley Koolhof e Nikola Mektic.

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI (2° MATCH DALLE 13.00)

La coppia azzurra si sta confermando una delle più assortite in questo 2024, continuando a macinare risultati dopo la finale agli Australian Open. Tanto da essere virtualmente al secondo posto nella Race verso Torino dopo aver battuto Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Di fronte ora un’altra coppia dura da affrontare come il croato e l’olandese.

Il match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori sarà il secondo ed ultimo di scena al Pietrangeli. Ad anticiparli l’altra sfida di doppio che mette di fronte Marcel Granollers con Horacio Zeballos contrapposti ai belgi Sander Gille e Joran Vliegen alle ore 13.00. La sfida verrà trasmessa su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV (uomini). Prevista ovviamente anche la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, per non farvi perdere nemmeno uno scambio.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI

Pietrangeli

Dalle 13.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 1) – Sander Gille/Joran Vliegen (Belgio/Belgio)

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia/Italia) – Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Paesi Bassi/Croazia, 7)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-KOOLHOF/MEKTIC: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport.