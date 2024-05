Beach volley, doppia coppia azzurra in main draw nel Challenge di Stare Jablonki! Ranghieri/Carambula vogliono Parigi

Penultimo step con vista su Parigi. Alex Ranghieri e Adrian Carambula sono al via del Challenge di Stare Jablonki in Polonia con l’obiettivo di conquistare i punti che servono a mettere al sicuro la qualificazione olimpica con un torneo di anticipo, senza dover arrivare alle qualificazioni dell’Elite 16 di Ostrava con il patema di dover ottenere più punti dei rivali nella corsa ai Giochi. La coppia italiana, al momento, è tra le qualificate attraverso il ranking e vanta un vantaggio di circa 600 punti sulle coppie che sono fuori dalla zona qualificazione. Un punteggio gestibile da Ranghieri/Carambula che puntano intanto a superare il primo turno. Nel girone la coppia italiana dovrà affrontare in semifinale gli argentini Capogrosso/Capogrosso, mentre nell’altra semifinale sono di fronte gli olandesi Boermans/de Groot e i lituani Stankevicius/Knasas allenati dall’azzurro Varnier.

Sono due le coppie italiane in tabellone principale perchè, oltre a Ranghieri/Carambula, si trovano anche per la prima volta in un Challenge Reka Orsi Toth/Bianchi che hanno superato lo scoglio della qualificazione. La coppia azzurra, reduce dal secondo posto di Battipaglia, ha iniziato la sua avventura in Polonia battendo al primo turno le svedesi Thurin/Thurin con un secco 2-0 (21-19, 21-14). Nella partita decisiva per l’ingresso in main draw la coppia italiana ha sconfitto le australiane Fejes/Johnson (protagoniste dei Futures italiani) 2-0 (21-17, 21-19). Orsi Torh/Bianchi sono in un girone di ferro e in semifinale affronteranno le tedesche Ittlinger/Borger. Nell’altra semifinale di fronte il bronzo olimpico, le svizzere Vergé-Dépré/Mäder e le francesi Placette/Richard.

Brutte notizie, invece, per Mattavelli/Mancinelli che si sono dovute ritirare per un problema al polpaccio accusato nel riscaldamento da Mancinelli. In campo maschile, invece, Viscovich/Dal Corso, dopo aver battuto i polacchi Ciemachowski/Groszek 2-1 (21-14, 17-21, 15-10), sono stati sconfitti 2-0 (21-19, 21-16) dai portoghesi Pedrosa/Campos.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Polednik/Milichovsky (CZE)-Schachter/Dearing (CAN) 1-2 (21-19, 18-21, 8-15), Rudol/Lejawa (POL)-Sowa/Just (GER) 1-2 (19-21, 21-18, 10-15), Heidrich/Dillier (SUI)-Henning/Poniewaz (GER) 2-0 (21-14, 28-26), Krattiger/Breer (SUI)-Brozyniak/Lech (POL) 2-0 (21-14, 21-13), Ciemachowski/Groszek (POL)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 1-2 (14-21, 21-17, 10-15), Pedrosa/Campos (POR)-Sepka/Sedlak (CZE) 2-0 (21-18, 21-14), Stasevicius/Rumsevicius (LTU)-Fuller/O’Dea (NZL) 0-2 (13-21, 15-21), Hörl/Horst (AUT)-Chiniewicz/Paszkowski (POL) 2-0 (21-13, 21-10), Gościański/Kaluza (POL)-Aravena/Droguett (CHI) 0-2 (16-21, 14-21), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Aye/Aye (FRA) 0-2 (20-22, 16-21), Liepa/Puskundzis (LAT)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (12-21, 19-21), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Florczyk/Pietraszek (POL) 2-0 (21-12, 21-12), Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Stankevicius/Knasas (LTU) 1-2 (17-21, 22-20, 10-15), Danilo/Williams (RSA)-Altwies/Chouikh (FRA) 0-2 (12-21, 18-21), Dressler/Trummer (AUT)-Pedro/Gabriel (BRA) 1-2 (20-22, 21-17, 11-15), Hodges/Schubert (AUS)-Bye

Secondo turno qualificazioni: Sowa/Just (GER)-Schachter/Dearing (CAN) 0-2 (17-21, 16-21), Krattiger/Breer (SUI)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-1 (20-22, 21-19, 15-8), Pedrosa/Campos (POR)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-19, 21-16), Hörl/Horst (AUT)-Fuller/O’Dea (NZL) 2-1 (18-21, 21-17, 23-21), Aye/Aye (FRA)-Aravena/Droguett (CHI) 1-2 (21-17, 19-21, 13-15), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Canet/Rotar (FRA) 2-0 (21-16, 21-18), Altwies/Chouikh (FRA)-Stankevicius/Knasas (LTU) 1-2 (21-18, 18-21, 13-15), Hodges/Schubert (AUS)-Pedro/Gabriel (BRA) 2-0 (21-17, 21-18)

Semifinali gironi. Pool F: Perusic/Schweiner (CZE)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Kantor/Zdybek (POL)-Aravena/Droguett (CHI). Pool E: Herrera/Gavira (ESP)-Hörl/Horst (AUT), Grimalt/Grimalt (CHI)-Krou/Gauthier-Rat (FRA). Pool D: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Crabb/Brunner (USA), Evans/Budinger (USA)-Luini/Varenhorst (NED). Pool C: Hodges/Schubert (AUS)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Alayo/Diaz (CUB)-Krattiger/Breer (SUI). Pool B: Ranghieri/Carambula (ITA)-Capogrosso/Capogrosso (ARG), Boermans/de Groot (NED)-Stankevicius/Knasas (LTU). Pool A: Bassereau/Lyneel (FRA)-Schachter/Dearing (CAN), van de Velde/Immers (NED)-Pedrosa/Campos (POR)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Vildere/Martini Adamsone (LAT)-Wang/Dong (CHN) 0-2 (9-21, 12-21), Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Savvy/Van Winkle (USA) 0-2 (0-21, 0-21), Paul/Van de Velde (GER)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (18-21, 12-21), Hermannova/Stochlova (CZE)-Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 2-0 (23-21, 21-17), Thurin/Thurin (SWE)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 0-2 (19-21, 14-21), Fejes/Johnson (AUS)-Hollas/Remmelg (EST) 2-1 (22-20, 10-21, 16-14), Davidova/Khmil (UKR)-Suzuka/Reika (JPN) 2-1 (21-12, 19-21, 15-9), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Kruczek/Marcinowska (POL) 1-2 (17-21, 21-14, 17-19), Ciezkowska/Lunio (POL)-Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (12-21, 19-21), Coakley/Sweat (USA)-Lodej/Kielak (POL) 2-0 (21-13, 22-20), Parkkinen/Prihti (FIN)-Fleming/Milutinovic (AUS) 0-2 (22-24, 19-21), Akiko/Ishii (JPN)-Legieta/Jundzill (POL) 2-0 (21-11, 21-16), Kraft/Denaburg (USA)-Dunarova/Resova (CZE) 2-1 (21-17, 9-21, 15-8), Harward/DeBerg (USA)-Cao/Zeng (CHN) 2-0 (21-19, 21-19), Grüne/Christ (GER)-Sude/Kunst (GER) 1-2 (17-21, 21-18, 15-17), Pavan/McBain (CAN)-Bye.

Secondo turno qualificazioni: Savvy/Van Winkle (USA)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-14, 21-19), Hermannova/Stochlova (CZE)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 1-2 (13-21, 21-19, 13-15), Fejes/Johnson (AUS)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 0-2 (19-21, 17-21), Kruczek/Marcinowska (POL)-Davidova/Khmil (UKR) 0-2 (10-21, 9-21), Coakley/Sweat (USA)-Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (17-21, 15-21), Akiko/Ishii (JPN)-Fleming/Milutinovic (AUS) 2-1 (18-21, 21-18, 15-10), Harward/DeBerg (USA)-Kraft/Denaburg (USA) 0-2 (0-21, 0-21), Pavan/McBain (CAN)-Sude/Kunst (GER) 2-0 (21-13, 21-10).

Semifinali gironi. Pool F: Pavan/McBain (CAN)-Vieira/Chamereau (FRA), Wojtasik/Kociolek (POL)-Akiko/Ishii (JPN). Pool E: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Placette/Richard (FRA), Ittlinger/Borger (GER)-Orsi Toth/Bianchi (ITA), Pool D: Vitoria/Hegeile (BRA)-Hildreth/Van Gunst (USA), Mariafe/Clancy (AUS)-Ahtiainen/Lahti (FIN). Pool C: Ludwig/Lippmann (GER)-Liliana/Paula (ESP), Esmée/Zoé (SUI)-Savvy/Van Winkle (USA). Pool B: Taiana Lima/Talita (BRA)-Klinger/Klinger (AUT), Xue/Xia (CHN)-Davidova/Khmil (UKR). Pool A: Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Bansley/Bukovec (CAN), Tina/Anastasija (LAT)-Kraft/Denaburg (USA) 2-1 (21-15, 20-22, 15-11)