Basket: Venezia fatica fino alla fine, ma batte Reggio Emilia e va in semifinale

Si è appena conclusa al Taliercio gara-5 dei quarti di finale della Serie A di basket e sul parquet si sono giocate in quaranta minuti l’accesso alle semifinali l’Umana Reyer Venezia e l’Unahotels Reggio Emilia. Una sfida che dopo le prime quattro partite prometteva equilibrio ed emozioni e così è stato. Ecco come è andata.

Avvio fortissimo di Reggio Emilia, che fa 4/4 dal campo nei primi minuti, con Venezia che difende senza grinta e fatica a muovere palla e si va subito sull’1-9 e time-out obbligato per i padroni di casa. Lo stop, però, blocca Reggio Emilia e dal rientro in campo il parziale è tutto per la Reyer, che con un 12-0 ribalta il punteggio e prova ad allungare. Si lotta molto, ora, anche se i padroni di casa restano sempre avanti e si va al primo stop sul 17-14.

Il secondo quarto inizia ancora con Reggio che trova canestri e vantaggi, poi nuovo parziale di 6-0 per Venezia che torna avanti. Ma qui sale in cattedra Sasha Grant che in un minuto trova tre triple consecutive e nuovo vantaggio per gli ospiti. Continua l’elastico tra le due squadre, con due assist di Spissu che riportano avanti i veneti, poi parziale di 8-2 per Reggio Emilia con la tripla di Gallaway. Ricuce la squadra di Spahija e si va al riposo sul 40-42, con 13 punti di Langston Galloway e 11 di Rayjon Tucker.

La ripresa inizia come i primi due quarti, con gli arbitri che concedono molti contatti duri e Reggio Emilia che è più cattiva palla in mano e con un nuovo parziale va sul +6. Ma, ancora una volta, l’elastico premia Venezia, con gli emiliani che nuovamente si bloccano e si torna a giocare punto a punto. Sale la tensione, anche il nervosismo, mentre calano le percentuali al tiro per entrambe le squadre. Così si arriva verso la fine del terzo quarto in perfetta parità ed è una tripla di Tucker a spezzare l’equilibrio. Poi doppio tecnico a Casarin e Smith per contatti troppo duri a gioco fermo e si va all’ultimo stop con Venezia avanti 58-55.

Prova ad allungare Venezia a inizio quarto quarto, con Reggio Emilia che fatica tantissimo a trovare la via del canestro e padroni di casa che vanno sul +6. Spissu e compagni hanno più volte la chance di toccare il massimo vantaggio, ma non ne approfittano e così gli ospiti tornano sotto a -1 a sei minuti dalla fine. Squadre stanchissime, si fatica a muovere il pallone, con i giocatori spesso fermi in attacco. Così è Simms a dare la scossa a Venezia con una giocata da tre punti che vale il nuovo +6. Crolla Reggio Emilia a 2 minuti dalla fine, con la tripla di De Nicolao che vale la doppia cifra di vantaggio e cala il sipario sulla stagione degli ospiti. Finisce, così, 83-67 per Venezia, con 25 punti di Rayjon Tucker, miglior marcatore del match.