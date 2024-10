Basket: Virtus Bologna combattiva, ma sconfitta in Eurolega contro il Monaco

Si è conclusa alla Salle Gaston Médecin nel Principato di Monaco la sfida di Eurolega tra i padroni di casa del Monaco e la Virtus Segafredo Bologna. Sfida molto combattuta, dove gli emiliani hanno a lungo sognato il colpaccio, ma che alla fine si è rivelata la quarta sconfitta consecutiva per Belinelli e compagni.

Avvio molto equilibrato, con il Monaco che colpisce con tre triple per iniziare la sfida, ma Bologna che risponde senza scomporsi, anche dall’area e resta attaccato ai francesi. Non solo, perché una giocata da tre punti di Clyburn e poi la tripla di Pajola vale il 9-12 per le V Nere. Due giocate da tre punti, con la prima mancata, di James riportano in parità il match e si lotta di nuovo punto a punto. Nel finale, però, nuova fiammata Virtus firmata Morgan e si va al primo stop sul 20-24.

A inizio secondo quarto un clamoroso antisportivo fischiato a Papagiannis per un fallo assurdo su Diouf fa scappare via Bologna sul +8. Fatica il Monaco, commette errori banali, e lo punisce Marco Belinelli che prima piazza una tripla, poi conquista un gioco da tre punti e Virtus che va sul +11. Ma a questo punto sale in cattedra per i francesi Okobo, che piazza in fila una tripla, due canestri e un assist per Jaiteh che riportano i padroni di casa sul -4. Ritrovato l’equilibrio, anche grazie a un Mike James da 12 punti e 6 assist in un tempo, ogni particolare conta e la Virtus trova i punti di Shengelia per riportarsi avanti e chiudere i primi 20 minuti sul 46-47.

Pessimo parziale per la Virtus a inizio ripresa, con una tripla folle di Strazel, poi due giocate di Jaiteh che mandano fuori giri Diouf e Monaco che si trova di colpo sul +9. A peggiorare le cose un infortunio alla schiena per Pajola, obbligato a uscire. Un antisportivo di Okobo riavvicina parzialmente Bologna, ma continua l’elastico che porta i padroni di casa più volte vicino alla doppia cifra di vantaggio. Una grande giornata di Loyd vale il +11 a 2’ dalla fine del terzo quarto. La tripla di Hackett ferma l’emorragia in casa Virtus, poi nel finale è un canestro da oltre l’arco di Polonara a tenere viva Bologna e si va all’ultimo stop sul 71-64.

Un buon avvio degli ospiti vale velocemente il -3 per Bologna, ma arriva subito la nuova fiammata del Monaco, che con James e Brown piazza un parziale che riporta in doppia cifra il vantaggio francese. E a 5’ dalla fine arriva la rubata di Mike James che firma il +13, ma soprattutto sembra mettere ko una Virtus che sta soffrendo tantissimo a costruire, ma anche a difendere. Scappa così via il Monaco e si impone 101-85, con Okobo top scorer con 20 punti.