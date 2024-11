Basket, la Virtus Bologna sfida il Fenerbahce Istanbul di Nicolò Melli in Eurolega. Serve una vittoria per il morale e per la classifica

Sfida complicata per la Virtus Bologna in Eurolega, con i bianconeri che ospitano domani sera all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno – con palla a due che verrà alzata alle 20:30 – il Fenerbahce Istanbul di Nicolò Melli nell’undicesima giornata della regular season 2024-2025.

Le V-nere devono tirare fuori l’orgoglio e provare a vincere soprattutto per il morale ma anche per la classifica, con i bolognesi relegati al penultimo posto con 2-8 di record dopo dieci partite disputate al pari di Alba Berlino e Partizan Belgrado. Nella settimana scorsa del doppio turno la Segafredo è uscita sconfitta dalla trasferta di Madrid contro il Real (98-86) e dal successivo impegno casalingo contro il Panathinaikos Atene campione in carica (77-82), dove non sono bastati i punti pesanti di Isaia Cordinier e di Tornike Shengelia ad evitare la battuta d’arresto. Serviranno ancora una volta le giocate di Will Clyburn (18 punti per l’ex Efes contro il Panathinaikos), con Marco Belinelli pronto a dare il suo contributo a partita in corso insieme al pubblico dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno che farà sentire il suo supporto per quaranta minuti.

Il Fenerbahce Istanbul guida la classifica dell’Eurolega con 8-2 di bilancio. Coach Sarunas Jasikevicius dovrà fare a meno di diverse pedine importanti come l’ex Olimpia Milano Devon Hall, Scottie Wilbekin, Wade Baldwin IV e Metecan Birsen, con le chiavi del gioco affidate al playmaker lettone Arturs Zagars ritornato al Fenerbahce dopo l’esperienza in Lituania ai Wolves Vilnius (ora allenati dall’italiano Alessandro Magro). Nigel Hayes-Davis proverà a trascinare i compagni, con l’ala americana transitata anche dai Sacramento Kings in NBA miglior cecchino con 17.5 punti di media insieme a 5.3 rimbalzi. Sotto il ferro proverà a far sentire il suo fisico anche l’azzurro Nicolò Melli, con l’ex capitano dell’Olimpia Milano ritornato in riva al Bosforo a distanza di alcuni anni dalla precedente esperienza quando i turchi vinsero l’Eurolega con Zeljko Obradovic in panchina e Gigi Datome al suo fianco – Melli raggiungerà poi la Nazionale italiana per giocare nella ‘sua’ Reggio Emilia lunedì 25 novembre contro l’Islanda per le Qualificazioni agli Europei 2025.