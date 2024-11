Basket, la Virtus Bologna lotta ma cede nel finale al Fenerbahce in Eurolega. Shengelia ne fa 23

La Virtus Bologna tiene testa alla capolista Fenerbahce Istanbul ma viene sconfitta per 82-86 nell’undicesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Match equilibrato per 40′, con i bianconeri che in un paio di occasioni hanno provato ad allungare toccando la doppia cifra di vantaggio salvo poi venire riacciuffati e superati dai turchi nel finale. Nona sconfitta stagionale per i bolognesi, che rimangono così relegati in fondo alla classifica con due soli successi all’attivo – nove invece le vittorie degli uomini di coach Jasikeviucius che mantengono la vetta della classifica.

Non bastano i 23 punti di un mai domo Tornike Shengelia e 18 di Ante Zizic a ribaltare l’inerzia del match nel finale, con 14 punti di Matt Morgan e 10 di Isaia Cordinier – Marko Guduric top scorer dei turchi con 21 punti, con Nigel Hayes-Davis che mette a referto 19 punti e Bonzie Colson chiude a quota 18, mentre Nicolò Melli non riesce a sbloccarsi in 8′ sul parquet.

Isaia Cordinier protagonista dell’avvio di partita (5-2), con Biberovic che dà il primo vantaggio ospite (5-7). Sale in cattedra anche Ante Zizic con quattro punti in fila per il +4 (14-10), con la tripla di Nigel Hayes-Davis che mette nuovamente la freccia per il Fenerbahce (14-15). Due canestri consecutivi di Colson danno il +5 ai turchi (15-20), con Matt Morgan che spara la tripla che tiene a contatto la Virtus Bologna alla prima sirena (22-23).

Il secondo quarto si apre nel segno di Matt Morgan che brucia la retina dall’arco per il pareggio (25-25), con Achille Polonara che piazza il canestro del sorpasso Virtus (29-27). Birch ristabilisce l’equilibrio (29-29), con Tornike Shengelia che replica subito per i bolognesi (31-29). Ancora Hayes-Davis da tre per il +1 (34-35), con l’ala georgiana che sale a quota 11 punti per il nuovo vantaggio bianconero (36-35). Un piazzato per parte di Biberovic e Clyburn fissa il punteggio sul 38-37 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Virtus Bologna conserva un vantaggio minimo grazie ad Ante Zizic (41-39), con Hayes-Davis che riporta avanti il Fenerbahce da lontano (41-42). Il centro croato ex Efes non ci sta e sale in cattedra per il +3 Virtus (45-42 e 13 punti per lui), con Tornike Shengelia perfetto dall’arco per il +4 a metà parziale (48-44). Zizic fa 2/2 in lunetta per il +6 Segafredo (50-44), con la squadra di coach Luca Banchi che prova ad allungare toccando il +10 dopo la tripla di Matt Morgan (58.48). Il Fenerbahce sembra accusare il colpo e prova a scuotersi con Colson e Guduric (58-54), con Shengelia che trova il 2+1 del +7 (61-54) prima che Birch chiuda la terza frazione sul 61-56 che tiene a galla i turchi.

Biberovic accorcia ancora per il Fenerbahce (61-59), con Matt Morgan che fa esplodere l’Unipol Arena da tre (64-59). Clyburn e Shengelia allungano il parziale bianconero fino al +10 (69-59). Hayes-Davis interrompe l’emorragia ospite (69-61), con Zizic che fa 1/2 dalla lunetta (70-61). Colson su assist di Hayes-Davis cerca di scuotere i compagni (70-63), ma Shengelia è scatenato e riporta la Virtus a +10 (73-63). Sanli pesca il 2+1 a metà quarto (73-66), con il Fenerbahce che non molla e torna a -4 (75-71). Biberovic pareggia dalla lunetta dopo anche un fallo tecnico a Cordinier (77-77), con il francese si rifà subito con la bomba del +3 (80-77). Finale al cardiopalma, con continui cambi di leadership nel punteggio: Guduric da tre (80-81), Morgan ai liberi (82-81), Hayes-Davis dall’arco e dalla lunetta per il 82-86 con cui il Fenerbahce Istanbul espugna Casalecchio di Reno e mantiene la vetta della classifica di Eurolega.