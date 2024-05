Basket femminile: Venezia-Schio, sfida scudetto al via tra le dominatrici della stagione

Domani sera prenderà il via l’ennesimo capitolo della sfida scudetto tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio, che ha caratterizzato una larga fetta degli ultimi anni di Serie A1. Sfida tra due scuole tecniche, quelle di Andrea Mazzon e Giorgios Dikaioulakos, ma sfida anche tra la fondamentalmente invincibile della stagione e l’unica in grado di contrastarla.

Questo il calendario della serie: gara-1 domani alle 21:00, ora alla quale si giocheranno anche le sfide numero 2 (17 maggio), 3 (21), 4 (24). L’eventuale gara-5 si svolgerà invece il 26 alle 19:00. Tutte le gare avranno la copertura tv di RaiSport.

Venezia arriva a questa finale sulla scia di due serie sostanzialmente immacolate, come pure Schio. Per l’una 2-0 secchi su Roma e Campobasso, per l’altra su San Martino di Lupari e Ragusa. Sofferenze solo nelle gare-2 di semifinale, in cui la Magnolia e la Passalacqua hanno opposto fierissime resistenze.

Per le due squadre stesso record in regular season (21-3), 1-1 negli scontri diretti, ma +6 di differenza canestri a favore della Reyer che fa sì che il fattore campo sia a favore delle orogranata. Le quali avranno il principale punto di forza vicino a canestro, con Jessica Shepard che viaggia a 13,8 punti e 15,4 punti di media e Awak Kuier che tocca quota 20. Per quanto riguarda Schio, invece, è la grande variabilità il suo fattore principale. Per esempio, nelle ultime sfide è emersa Dorka Juhasz, la principessa realizzativa è Arella Guirantes, mentre Costanza Verona sa come far girare la squadra. E l’esperienza di Giorgia Sottana e Julia Reisingerova non può non essere tenuta da conto. Chiaramente, c’è anche un elemento a favore del gruppo veneziano che può girare la situazione: Matilde Villa. Oltre alla novità Alexa Held.