Basket, la Virtus Bologna si porta sul 2-0 contro Tortona nei playoff di Serie A. La Reyer Venezia pareggia i conti con Reggio Emilia

Terza serata di playoff per la Serie A di basket, con le gare-2 completate da pochi minuti per Virtus Bologna-Tortona e Reyer Venezia-Reggio Emilia: andiamo a scoprire insieme come sono andate le sfide andate in scena quest’oggi, con il secondo atto di Olimpia Milano-Trento e Brescia-Pistoia in programma domani martedì 15 maggio.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 83-77

La Virtus Bologna concede il bis! I bianconeri battono la Bertram Tortona per 83-77 e si portano sul 2-0 nella serie, nonostante una sfida equilibrata per merito degli uomini di Walter De Raffaele che ora si trovano spalle al muro. Match subito equilibrato, con la Bertram che non vuole lasciar scappare i vice-campioni d’Italia (7-7). Belinelli suona la carica dall’arco (12-11), con Radosevic che risponde per il sorpasso (12-14). I liberi di Jordan Mickey ed un appoggio di Alessandro Pajola valgono il 18-14 con cui la Virtus si porta avanti alla prima sirena. Break di 8-0 dei bianconeri in apertura di secondo quarto per il vantaggio in doppia cifra (24-14), con Obasohan che scuote i compagni dalla lunga distanza interrompendo il digiuno (26-17). I piemontesi provano a spingere sull’acceleratore e ricuciono lo strappo con la tripla di Radosevic (32-27), rimanendo a contatto prima dell’intervallo lungo (32-30). Andrea Zerini mette la freccia per la Bertram in avvio di ripresa (32-33), con l’ex Napoli che è scatenato e riporta Tortona davanti con un altro canestro pesante per rispondere alla reazione virtussina (39-40). Ci pensa Marco Belinelli a replicare con la stessa moneta per il +3 Virtus (46-43), con il Capitano bianconero che guida i bolognesi ad un nuovo strappo (51-46). Abass brucia la retina dalla lunga distanza (61-54), con Radosevic che inchioda per il 61-56 dopo 30’. Nel parziale conclusivo i padroni di casa ritornano ad accarezzare il +10 (65-57), con Tortona che non vuole cedere grazie a Colbey Ross (69-61). L’ex giocatore di Varese è scatenato e segna a raffica da lontanissimo per il -3 (72-69): Tortona rimane aggrappata alla partita, ma Isaia Cordinier schiaccia subendo fallo per il +5 Virtus (74-69). Il francese segna anche dalla lunetta (78-69), ma i piemontesi colmano ancora parzialmente il gap ad un solo minuto dalla sirena finale (78-76). Ci pensano Hackett e Belinelli a mandare a bersaglio i liberi decisivi: finisce 83-77 in favore della Segafredo, che si presenta in Piemonte giovedì sera con il primo match-point a disposizione per volare in semifinale.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Belinelli 22, Mickey 17, Cordinier 14

Tortona: Strautins 14, Obasohan 13, Baldasso 10

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 83-75

L’Umana Reyer Venezia reagisce in gara-2 e pareggia i conti nella serie con Reggio Emilia! I veneti vincono al Taliercio per 82-75 in un match condotto per larghi tratti, con la contesa che si sposta in Emilia per gara-3 e gara-4 previste giovedì 16 e sabato 18 maggio. La Reyer vuole iniziare bene per vendicare il ko di 48 ore fa (8-4), con Tucker e Wiltjer che guidano il contropiede veneziano per il +10 a metà primo quarto (16-6). Sale in cattredra Matteo Chillo per Reggio Emilia con due bombe in fila (21-12), con i liberi di Tessitori da un lato e di Jamar Smith dall’altro che fissano il punteggio sul 23-16 dopo 10’. Nel secondo parziale l’Umana mantiene ancora alta l’intensità, con Max Heidegger che scalda il pubblico del Taliercio con la tripla (28-16). La Reggiana fatica a rimanere in scia ai lagunari, che scappano a +14 con la segnatura pesante di Marco Spissu (34-20). Sasha Grant batte un colpo per gli emiliani (38-27), ma la Reyer non ci sta e si porta a +14 prima di rientrare negli spogliatoi per il riposo di metà partita (43-29). Nella ripresa il copione del match non cambia, con la Reyer che non cala l’intensità ed incrementa ulteriormente il margine con la tripla di Spissu ed il piazzato di Kabengele (50-33). L’Unahotels prova a reagire con Chillo da lontano (55-40), ma Venezia ribatte colpo su colpo e conserva ben ventinove lunghezze all’ultima pausa breve con il canestro di Wiltjer (64-45). Nel quarto conclusivo gli oro-granata non si limitano a gestire il vantaggio, ma mantengono ancora alta l’intensità con un Max Heidegger autore di sei punti consecutivi (69-48). Reggio Emilia tenta il tutto per tutto quando si entra nei 5’ decisivi con tre fiammate di Galloway (73-67), costringendo coach Spahija a chiamare time-out. Simms scuote i compagni da due (75-67), con Kabengele e Parks che fanno 2/2 a cronometro fermo per il +9 (78-69). Galloway segna la tripla col fallo per l’ultimo sussulto reggiano (78-73), con la Reyer che non fallisce a cronometro fermo: finisce 82-75 al Taliercio, con Venezia che impatta nella serie sull’1-1 ristabilendo l’equilibrio ed allungandola almeno a gara-4.

TOP SCORER

Venezia: Spissu 18, Kabemgele 15, Wiltjer e Tucker 10

Reggio Emilia: Galloway 26, Uglietti, Weber e Chillo 9