Basket femminile, la Reyer Venezia cade in casa contro l’USK Praga in Eurolega. Primo ko stagionale per le venete

L’Umana Reyer Venezia cade in casa contro le ceche del ZVVZ USK Praga nella terza giornata dell’Euroleague Women di basket (gruppo D) col punteggio di 66-86. Prima sconfitta stagionale per le oro-granata, che non riescono a contrastare lo strapotere offensivo delle ospiti cedendo nettamente nel finale contro una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo. Maria Conde e Brionna Jones decisive rispettivamente con 20 e 19 punti, mentre per le padrone di casa 16 punti di Awak Kuier e 12 di Lorela Cubaj.

Avvio di match equilibrato (5-6), con le ospiti che provano ad alzare il ritmo con un parziale di 6-0 (5-11). Cubaj prova a suonare la carica per le oro-granata (9-13), con Harrison e Ayayi che portano l’USK a +9 costringendo coach Mazzon a chiamare subito time-out (9-18). Matilde Villa ed Awak Kuier battono un colpo (13-20), con i liberi di Maite Cazorla che riportano Praga a +9 alla prima sirena (13-22).

Brionna Jones brucia la retina in apertura di secondo quarto (13-25), con Kuier che tiene Venezia sotto la doppia cifra di svantaggio (18-27). La finlandese è perfetta dall’arco e prova a mantenere la Reyer a contatto (24-32), con Conde e Jones che reagiscono per l’USK (26-37). Uno-due micidiale dalla distanza di Smalls e Kuier che scuote il Taliercio (32-37), ma Ayayi e Vyoravola rispondono allo stesso modo per il +11 (32-43). Berkani batte un colpo da tre (37-45), col 2+1 di Conde che fissa il punteggio sul 37-48 all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’USK conserva un margine di sicurezza sulla Reyer che prova a colmare il gap con l’asse tutto azzurro composto da Matilde Villa e Lorela Cubaj (41-52), con Cazorla che penetra per il massimo vantaggio ceco (41-56 e +15). Conde perfetta dalla distanza e Vyoravola da due accarezzano il +20 per l’USK che non cala l’intensità (43-61), con Lorela Cubaj e Lisa Berkani che cercano di scuotere le compagne (50-64). Francesca Pan emula la compagna (53-64), con Andelova che piazza la tripla del 53-68 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Mini-parziale dell’Umana con Stankovic e Fassina (57-70), con le venete che cercano di risalire la china per provare ad impensierire le avversarie che ribattono colpo su colpo e piazzano un contro-parziale di 4-0 (57-74). Venezia fatica a sfondare il muro difensivo alzato dalle ospiti, che continuano a martellare il ferro tornando a +16 con l’appoggio di Brionna Jones (64-80) a -3’38” dalla sirena finale. I liberi di Pribylova ed il piazzato di Brionna Jones valgono il 66-86 con cui il ZVVZ USK Praga espugna il Taliercio infliggendo il primo ko stagionale in Euroleague Women alla Reyer Venezia.