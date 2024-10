Basket femminile, Venezia batte il Valencia e fa due su due in EuroLeague Women

Si è appena conclusa al Taliercio di Venezia la sfida valevole per il secondo turno della EuroLeague Women tra le padrone di casa e le spagnole del Valencia. Entrambe le formazioni erano uscite vincitrici all’esordio e questa sera andavano a caccia della seconda vittoria europea consecutiva. Ecco come è andata.

Dopo un paio di minuti in totale equilibrio il primo strappo del match è firmato Valencia, con le spagnole che trovano un parziale di 2-14 che rischia di tagliare subito le gambe al Venezia. Berkani, Cubaj e Pan danno una scossa alle padrone di casa, anche se le ospiti gestiscono un buon vantaggio e vanno al primo stop sul 14-25.

Prova a cambiare ritmo la Reyer nel secondo quarto, con Stankovic a dare il la, poi è Kuier ad accorciare e, infine, Matilde Villa piazza la tripla che vale il -3 a metà quarto. Valencia che deve difendere ora un vantaggio minimo e si va al riposo con le ospiti avanti 36-39.

A inizio ripresa prova ad allungare ancora il Valencia, ma Venezia reagisce e con un buon parziale richiude il gap e con la tripla di Lisa Berkani trova anche il sorpasso. Pan e Smalls ampliano il parziale e si va all’ultimo stop con la Reyer avanti 57-53.

Nel quarto quarto arriva subito un parziale firmato Berkani, Stankovic, Pan e Kuier e Venezia che scappa via e chiude il discorso. Il Valencia prova a reagire, ma le venete restano in doppia cifra di vantaggio e amministrano fino alla fine. Venezia fa due su due, dunque, in EuroLeague Women e vince 75-67.