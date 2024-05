Basket femminile, Battipaglia batte la Sanga Milano nella gara-1 dei playout di Serie A1 e si avvicina alla salvezza

L’O.ME.P.S. Battipaglia rispetta il fattore campo nella gara-1 dei playout della Serie A1 di basket femminile e si avvicina alla salvezza! Le campane battono nettamente la Sanga Milano per 76-55 grazie soprattutto ad un secondo quarto da 26-13 di parziale che ha indirizzato di fatto la partita: 13 punti per Ferrari Calabro e Johnson tra le fila della PB63, con Urbaniak top scorer di Milano con 11 e Susanna Toffali con 10.

Avvio bruciante di Battipaglia con due bombe consecutive di Johnson e Domenger (8-2), con Turnel che si rende subito protagonista per il pareggio ospite (10-10). Domenger riporta le padrone di casa avanti (14-12), ma Beretta spara la tripla del sorpasso (14-15). Policari appoggia per il 20-15, con Turnel che in sospensione tiene la Repower ad un solo possesso pieno di svantaggio (20-17).

Nel secondo quarto Milano prova a rimanere a contatto (22-19), ma Battipaglia alza notevolmente i giri del motore e scappa nel punteggio toccando anche il +10 grazie ai liberi di Domenger (32-22). Le meneghine accusano il colpo senza riuscire a replicare alle ragazze campane, che sfiorano anche i venti punti di margine con il 2+1 di Giovanna Smorto (42-24). Tulonen e Toffali provano a scuotere le compagne, con Mini che deposita in fondo alla retina il pallone del 46-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, con l’O.ME.P.S. che rimane nettamente in vantaggio senza concedere la possibilità di rientrare alla Sanga: Susanna Toffali cerca di caricarsi la squadra sulle spalle nonostante il passivo pesante (57-39), con Milani che porta le padrone di casa a +21 (60-39). Un botta e risposta tra Raffaella Potolicchio e Turner chiude il terzo quarto sul punteggio di 62-44.

Nel parziale conclusivo è Seka a rendersi protagonista con due canestri in fila (66-44), con Beretta e Guarneri che provano a rosicchiare qualche punto per onorare la partita fino in fondo nonostante sia compromessa già da diversi minuti (68-50). Giovanna Smorto e Federica Chiovato danno il massimo vantaggio a Battipaglia (74-51) con il libero della giocatrice italiana che fissa il risultato finale sul punteggio di 76-55 con cui la compagine di coach Dragonetto vince gara-1 dei play-out.