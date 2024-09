Basket femminile, il Battipaglia perde di nuovo con il Ferrol. EuroCup addio

Si è conclusa da poco la sfida tra il BAXI Ferrol e l’O.ME.P.S. Battipaglia, match di ritorno dei preliminari della EuroCup Women 2024. All’A Malata i pronostici erano tutti per le spagnole, forti del netto 47-89 dell’andata e, di fatto, il match aveva poco da raccontare, con Battipaglia virtualmente già fuori dall’EuroCup. E il parquet non ha smentito le aspettative.

Come detto, il Battipaglia doveva rimontare il -42 dell’andata e così fin dalle prime battute il Ferrol gestisce il match, senza spingere troppo, ma anche senza concedere troppo alle avversarie. Le campane se la giocano punto a punto nel primo quarto e un canestro di Rosa Cupido vale il 16-17 con cui si va al primo stop. Il secondo quarto vede il Ferrol alzare un po’ il ritmo, pur sempre senza spingere troppo, ma quel che basta per un allungo e si va al riposo sul 41-26, con Battipaglia che ha Marie Benson come top scorer con 6 punti.

Con il match ormai in ghiaccio, e la qualificazione che non era mai stata in dubbio, le spagnole gestiscono ancora di più la ripresa, pur senza alzare del tutto il piede dall’acceleratore e, anzi, a inizio secondo tempo superano anche il +20 di vantaggio, chiudendo il quarto sul 64-38. Continua, così, il lunghissimo garbage time di una partita onestamente inutile e si arriva alla sirena finale che decreta la qualificazione del Ferrol alla prossima Women EuroCup.

Si è conclusa, dunque, con la vittoria del BAXI Ferrol per 89-45 la sfida, con le spagnole che accedono all’EuroCup, mentre le campane dicono addio all’Europa. Top scorer è stata Amira Collins, del Baxi Ferrol, con 18 punti, seguita per la sua squadra da Gaia Mestres con 14, Moira Joiner con 12, Noa Morro con 11 e Claire Melia con 10 punti. Per Battipaglia, invece, ci sono i 14 punti di Marie Benson, unica in doppia cifra.