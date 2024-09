Basket femminile, Sassari ipoteca la fase a gironi dell’EuroCup contro le greche del Giannina. Battipaglia sfida il Baxi Ferrol ma serve un miracolo

doveSettimana di preliminari quella che ci attende nell’EuroCup di basket femminile, dove la Dinamo Sassari e l’O.ME.P.S. Battipaglia disputano le gare di ritorno delle sfide che mettono in palio i pass per la fase a gironi della competizione continentale 2024-2025.

La Dinamo ospita domani sera al PalaSerradimigni le elleniche del PAS Giannina, con la squadra di coach Restivo che è ad un passo dal centrare il del turno forte del 63-80 con cui si è aggiudicata la gara di andata una settimana fa in Grecia. Decisivo il duo composto da Shaylee Gonzales (22 punti) e Sparkle Taylor (16), con capitan Debora Carangelo che ha piazzato una doppia doppia da 12 punti ed 11 assist. L’apporto del pubblico sarà altrettanto importante, con la Dinamo che debutta proprio domani di fronte ai propri tifosi e cerca di iniziare quindi nel modo migliore la nuova stagione con la Serie A1 che alzerà il sipario nel weekend con il classico Opening day che si disputerà in quel di Genova. Il PAS Giannina cercherà sicuramente di onorare al meglio l’impegno continentale nonostante i 17 punti da recuperare per cercare di ribaltare l’inerzia in proprio favore, con coach Perkos che si affiderà ancora al suo miglior terminale offensivo ovvero Janika Griffith-Wallace che sfiorò i trenta punti segnati nel match di andata (26), al pari della veterana Konstantina Sarigiannidou che mise a referto 12 punti.

Impresa decisamente proibitiva quella della PB63 Battipaglia, che vola in Spagna per sfidare il Baxi Ferrol nel suo debutto assoluto in EuroCup. Le campane hanno ceduto nettamente all’andata per 47-89 in una partita praticamente segnata fin dal primo quarto (8-27), con le ragazze di coach Serventi che hanno forse pagato lo ‘scotto’ della prima in Europa. Con la qualificazione oramai appena ad un filo sottilissimo Battipaglia dovrà cercare di fare tesoro di questa esperienza per una prossima occasione a livello continentale, con un’età media molto bassa (22 anni e mezzo) dove si è messa in luce nella gara della settimana scorsa Marie Benson autrice di una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi. Sul fronte tricolore, invece, Raffaella Potolicchio proverà sicuramente a far crescere sotto la propria ala un prospetto giovane interessante come quello di Francesca Baldassare che si è ben comportata quest’estate a livello di Nazionale giovanile. Per il Baxi Ferrol il passaggio alla fase a gironi dell’EuroCup è quasi una formalità visto l’enorme gap di vantaggio accumulato nella partita di Battipaglia (Salerno) della settimana scorsa, con ben quattro giocatrici in doppia cifra ovvero Claire Meila (17 punti), Amira Collins (15), Gala Mestres ed Angela Mataix (entrambe con 12 punti segnati).