NBA Playoff 2024: Celtics e Mavericks vincono gara-3 e si portano sul 2-1 contro Cavaliers e Thunder

Altra grande notte in NBA per i playoff 2024, con due partite andate in scena tra la serata italiana di ieri sabato 11 maggio e le prime ore di oggi domenica 12 maggio. Andiamo a scoprire insieme come sono andate.

Nella Eastern Conference i Boston Celtics espugnano Cleveland prevalendo sui Cavaliers per 93-106 andando così in vantaggio nella serie per 2-1 – Si rimane in Ohio anche per gara-4 prevista martedì 14 maggio all’una di notte in Italia. Dopo un primo quarto chiuso sul +2 (28-30), i bianco-verdi aumentano l’intensità nella frazione seguente andando anche a +10 (48-56) prima dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi i Celtics escono perfettamente con un break micidiale di 14-0 che spacca letteralmente in due la partita: i Cavaliers accusano il colpo e provano a colmare parzialmente il gap, risalendo fino al -15 alla terza sirena (69-84). Nel parziale conclusivo i padroni di casa riescono anche a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio (79-88), con Boston che torna nuovamente a premere sull’acceleratore senza concedere diritto di replica agli avversari: finisce 93-106 in favore dei Celtics, con 33 punti e 13 rimbalzi di uno scatenato Jayson Tatum e 28 punti e 9 rimbalzi di Jaylen Brown – per i Cavs 33 punti di Donovan Mitchell e 17 di Evan Mobley.

Nella Western Conference i Dallas Mavericks rispettano il fattore campo battendo per 105-101 gli Oklahoma City Thunder e portandosi così sul 2-1 nella serie. Primo quarto favorevole ai texani avanti di un possesso pieno (26-23), con gli ospiti che reagiscono nel parziale successivo operando il sorpasso alla seconda sirena (51-52). Nella ripresa i Thunder cercano lo strappo andando anche a +10 (55-65), ma Dallas non si scompone e rimette la freccia dopo 36’ di gioco (82-78). Nella frazione decisiva i Mavericks mantengono i nervi saldi respingendo gli ultimi assalti di Oklahoma City per il 105-101 con cui si chiude la sfida, con gara-4 in programma martedì 14 maggio alle 3:30 italiane sempre in Texas. 27 punti di P.J. Washington e doppia doppia di Luka Doncic con 22 punti e 15 rimbalzi per i Mavericks – 22 punti di Kyrie Irving, mentre ai Thunder non basta la doppia doppia di Shai Gilgeous-Alexander (33 punti e 15 rimbalzi) ad evitare il ko.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 93-106 (Boston avanti 2-1 nella serie)

Western Conference

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 105-101 (giocata sabato 11 maggio – Dallas avanti 2-1 nella serie)