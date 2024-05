Basket femminile: Alpo, è festa da Serie A1. Battuta Udine nella finale promozione dall’A2

L’Ecodem Alpo di Villafranca di Verona (della quale, appunto, Alpo è una frazione da meno di tremila anime), dopo numerosissimi anni di tentativi andati a vuoto, centra l’obiettivo della promozione in Serie A1. Decisivo il successo in gara-2 della finale apposita di A2 (una delle due in corso di svolgimento) contro la Delser Udine, battuta per 69-61 dopo il 75-85 dell’andata.

La stagione, si diceva: per Alpo è arrivato il secondo posto in stagione regolare, nel girone B, letteralmente dominato da Udine con 24 vittorie e due sole sconfitte a fronte del 19-7 da parte del club del veronese. Che, però, era stato uno dei soli due a battere la squadra friulana, il 5 dicembre 2023.

Nei playoff le due squadre si sono entrambe presentate facendo man bassa di vittorie: la finale è arrivata con i simboli dell’imbattibilità, per Alpo grazie ai 2-0 su Empoli e Roseto, per Udine in virtù degli identici risultati con La Spezia e Broni.

Il primo colpo di mano Alpo l’ha piazzato in gara-1, con il 75-85 in cui Anna Turel ha fatto ciò che le pareva con 23 punti. Ha però fatto registrare uno zero in gara-2, ma qui è intervenuta Alice Nori a rispondere nel merito ai 29 di Lydie Katshitshi (già vista in A1 a Moncalieri) dopo che la sua compagna di squadra aveva neutralizzato, nell’andata del PalaCarnera, i 25 di Alice Milani. E proprio la coppia Turel-Nori ha potuto giovarsi dell’aiuto di un numero di figure importanti, anche in arrivo dall’A1 quali Sofia Frustaci e Francesca Parmesani. Il tutto sotto la guida di Nicola Soave.

E proprio Soave è il nome chiave di questa storia, nata nel 1999 proprio con questa famiglia a dare vita a un racconto partito dalla Promozione e passato negli anni dalla C alle varie B (Regionale, Nazionale e d’Eccellenza), fino all’A3 (che durò poco), diventata A2 nell’annata 2013-2014. Di lì un cammino capace di portare per due volte allo spareggio promozione in Serie A1. E adesso il tripudio, sotto i nomi di Ornella Chiaretto, Federica Fiorentini, Sofia Frustaci, Elisa Furlani, Giulia Mancini, Ilaria Moriconi, Alice Nori, Francesca Parmesani, Laura Pastore, Martina Rosignoli, Serena Soglia e Anna Turel.