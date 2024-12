Basket femminile: Battipaglia, colpo sul Geas in Serie A1. Vincono Schio, Campobasso e San Martino di Lupari

Quattro partite nel pomeriggio di Serie A1 femminile, che variano d’intensità tra quelle che vanno a chiudersi con largo anticipo, quelle per cui i divari sono ampi, ma non ampissimi, e infine quelle che provocano sorprese importanti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio per questa decima giornata.

MEP PELLEGRINI ALPO-FAMILA WUBER SCHIO 57-104

La partita, di fatto, non comincia mai, nel senso che è il Famila a dominarla fin da subito. Keys, Laksa e soprattutto Verona sono protagoniste fin dalla palla a due, e il 2-16 arriva già nei primi 5 minuti, come il 6-24 a fine primo quarto con la tripla di Panzera. Frustaci e Soglia fanno girare come possono l’attacco di Alpo, che però si ritrova anche sotto di 30 punti quasi sulla sirena di metà gara (poi 24-49). Al rientro in campo Schio non ha alcun bisogno di forzare, andando a chiudere la pratica sul 57-104.

TOP SCORER

ALPO – Parmesani e Frustaci 16, Soglia e Moriconi 8

SCHIO – Panzera 13, Verona 12, 4 giocatrici 11

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 73-70

Che possa essere battaglia furiosa al PalaZauli lo si capisce subito. Benson, Vojtulek e Cupido infilano insieme un 9-0 in due minuti che solo Gwathmey interrompe, ma Battipaglia spinge ancora fino al 13-3 e poi al 19-6 dopo sei minuti. Superato lo shock di inizio partita, il Geas risale sul 26-18 a fine primo quarto, poi si fa trascinare da Makurat, Conte e Conti fino al pari a quota 28, che diventa sorpasso solo con la tripla di Spreafico a 2’59” dall’intervallo. Dopo 20′ è 39-40, ma chi si aspetta un assolo delle rossonere è smentito dal fatto che c’è lotta completa al rientro in campo. I sorpassi e controsorpassi si susseguono, poi il Geas sembra poter davvero mettere la parola fine a cavallo tra gli ultimi due periodi con Trucco, Spreafico e Orsili. Qui Battipaglia riparte, ed è un controparziale spettacolare di 16-1 quello che arriva: Cupido, Vojtulek, Benson formano il trio che fa impazzire il pubblico casalingo. L’O.ME.P.S. rischia però di buttar via tutto: dal 70-64 triple di Conti, Vojtulek e Spreafico, poi palla persa casalinga e timeout Zanotti. Tirano Spreafico e Gwathmey, sbagliano, Smorto raccoglie ed è festa battipagliese.

TOP SCORER

BATTIPAGLIA – Benson 24, Vojtulek 15, Cupido 13

GEAS – Spreafico 18, Gustavsson 12, Makurat 12

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-E-WORK FAENZA 66-52

Primi minuti d’equilibrio, poi la coppia Morrison-Madera crea il primo break (11-4), con Kunaiyi-Akpanah che contribuisce poi a tenere in mano il vantaggio in quota Magnolia. Scalia segna il 21-11, risponde Roumy per il 21-14 dopo 10′, ed è la forza della squadra che riavvicina Faenza con Fantini, Fondren e ancora Roumy. Quinonez-Morrison-Scalia-Ziemborska e Campobasso risale sul +10, poi è 38-29 all’intervallo. Il club massima espressione sportiva del Molise controlla con relativa tranquillità, trova anche la tripla di Trimboli del 53-38 verso la fine del terzo quarto, e in generale non ha più problemi nel gestire il vantaggio. 66-52 il finale.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Quinonez 12, Scalia e Ziemborska 11

FAENZA – Roumy 13, Fondren e Reichert 9

RMB BRIXIA BASKET-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 60-69

Buon inizio per Brescia, che trova prima di tutto in Evans la trascinatrice fino all’11-7. Ivanova cerca di far scappare l’RMB (17-10), il gruppo italiano tiene attaccata l’Alama (22-17 dopo 10′). L’attacco di San Martino di Lupari prende improvvisamente vita nel secondo periodo: arrivano 28 punti, Guarise lancia il rientro, Simon procede al sorpasso, Del Pero e Cvijanovic sono il collante delle situazioni. E, all’intervallo, è D’Alie dalla lunetta a firmare il 35-45. Cvijanovic porta le giallonere fin sul 35-51, poi Evans si fa carico da sola del mantenimento in partita delle padrone di casa. Il divario, ad ogni modo, di fatto non cambia mai e l’Alama porta a casa una sfida importantissima in chiave salvezza: 60-69.

TOP SCORER

BRIXIA – Evans 21, Tagliamento 14, Ivanova 12

SAN MARTINO DI LUPARI – Simon 18, Cvijanovic 13, Robinson 12

CLASSIFICA

1 Venezia 18

2 Schio 16

3 Campobasso, Derthona 12

5 Sesto San Giovanni 10

6 Sassari 8

7 San Martino di Lupari, Faenza, Battipaglia 6

11 Brixia 4

12 Alpo 2