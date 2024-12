Basket femminile: San Martino di Lupari, che colpo nel recupero di Serie A1! Espugnata Campobasso

Recupero della 6a giornata in Serie A1 2024-2025 con sorpresa. L’Alama San Martino di Lupari, infatti, ritrova l’aria della vittoria, centra il suo secondo successo in campionato e infligge una sconfitta non facile da digerire alla Molisana Magnolia Campobasso. 69-75 il finale con Anne Simon a quota 22 punti, ma grandi protagoniste anche Tina Cvijanovic, Caterina Gilli, Amari Robinson e Irene Guarise con 13, 12, 12 e 10 rispettivamente. Per la squadra di casa non bastano i 17 di Que Morrison e Pallas Kunaiyi-Akpanah e i 14 di Blanca Quinonez.

Primo quarto a forte trazione Campobasso, senza una protagonista sopra le altre, ma con tanto lavoro di squadra fino al 10-4. Si va a elastico, con D’Alie e Cvijanovic da una parte e Quinonez e Madera dall’altra a colpire; l’ultima parola ce l’ha Robinson da tre per il 15-14 dopo 10′.

Quando entra in scena Simon è difficile per il club molisano fermarla anche al netto dell’apporto offensivo casalingo di Morrison. I sorpassi e controsorpassi nel secondo periodo si susseguono: da una parte lei, dall’altra Kunaiyi-Akpanah che negli ultimi tre minuti decide di dominare la situazione e portare la Magnolia sul 36-31 al riposo.

Il momento positivo di Campobasso prosegue con Morrison che, in un minuto e mezzo, realizza quattro punti in fila per il 40-33. Di qui in avanti, però, si accende San Martino di Lupari: Cvijanovic da tre, liberi di Robinson, sette punti di fila di Gilli ed è 0-12 di parziale. Anche Guarise viene ispirata dal momento, le padrone di casa però trovano in Quinonez qualcosa di diverso e a 10′ dal termine è 46-51.

L’Alama trova ancora da Guarise un gran momento: sono lei e Robinson che spingono fino al 46-56 che, poi, diventa 48-59 a 5’29” dalla fine. Qui comincia la furiosa reazione della Molisana, che, trascinata da Kunaiyi-Akpanah, in neanche tre minuti si rimette in scia fino al 60-62. Arriva ance il -1 di Trimboli, ma Cvijanovic, Gilli e soprattutto Simon (oltre ancora a Guarise) sono più fredde nei momenti decisivi e piazzano l’inatteso colpo.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 69-75

CAMPOBASSO – Ziemborska* 2, Kunaiyi-Akpanah* 17, Giacchetti, Kacerik* 3, Moscarella Contreras ne, Trimboli 4, Meldere 6, Quinonez 14, Ceré ne, Madera* 6, Morrison* 17, Bocchetti ne. All. Sabatelli

SAN MARTINO DI LUPARI – Simon* 22, D’Alie 2, Guarise* 10, Cvijanovic* 13, Cedolini ne, Tau ne, Gilli* 12, Del Pero 4, Piatti, Robinson* 12. All. Piazza