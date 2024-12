Basket femminile, le migliori italiane della decima giornata di A1. Doppia doppia per Panzera che fa volare Schio

Si è disputata nel weekend la decima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket, con il fine settimana che ha dato uno scossone soprattutto in zona salvezza, con i colpi di Battipaglia e San Martino di Lupari a scombinare le carte. E con diverse italiane a mettersi in mostra.

Si è partiti da Sassari, dove la Reyer Venezia ha dominato imponendosi per 58-93. Due le azzurre in doppia cifra per le venete, con Lorela Cubaj e Matilde Villa che segnano entrambe 11 punti, mentre alle sarde non bastano i 12 punti di Debora Carangelo e i 10 di Silvia Pastrello.

Match senza storia neanche tra l’Alpo e Schio, con le ospiti che hanno vinto per 57-104. Per Schio spiccano la doppia doppia di Ilaria Panzera, con 13 punti e 10 rimbalzi, così come i 12 punti di Costanza Verona, la doppia doppia di Olbis Futo Andrè (11 punti e 13 rimbalzi) e gli 11 punti di Martina Bestagno. Per l’Alpo, invece, 16 punti per Francesca Parmesani e Sofia Frustaci.

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per Battipaglia che ha battuto la Geas Sesto San Giovanni per 73-70. Per le padrone di casa importanti i 13 punti di Rosa Cupido, mentre in casa lombarda non bastano i 18 punti di Laura Spreafico. Nuovo successo per Campobasso che ha battuto Faenza per 66-52, dove per le padrone di casa spiccano gli 11 punti di Sara Scalia.

Infine, importante successo esterno del San Martino di Lupari in chiave salvezza, con le ospiti che si sono imposte sul Brixia Brescia per 60-69. Tra le ospiti va in doppia cifra Irene Guarise, con 10 punti, mentre alle lombarde non bastano i 14 punti di Marzia Tagliamento.