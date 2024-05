Non sarà un percorso semplice, quello che l’Italia dovrà affrontare per andare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Se non altro, c’è un problema legato alla qualità media delle squadre già fin dal girone eliminatorio: c’è infatti da rimarcare la presenza dell’Olanda, che ha vinto il titolo europeo nel 2023 e che, rispetto ad allora, cambia solo una giocatrice (Julia Jorritsma per Kiki Fleuren).

E non solo: nel raggruppamento azzurro si può trovare l’Ungheria, padrona di casa che, per l’occasione, ha però un team che non ha lo stesso mordente di quello del 2021 (anno in cui, va ricordato, aveva anche Cyesha Goree da naturalizzata, e che fu limitata da Sara Madera nonostante una decina di punti fossero stati suoi, altrimenti sarebbero stati il doppio).

In linea generale, è evidente come la Germania si presenti a ranghi molto forti, in virtù anche del terzo posto nella prima tappa delle Women’s Series con sostanzialmente lo stesso quartetto che porta a Debrecen. E anche la Lituania, con il suo secondo posto continentale di un anno fa, punta a ripetersi.

Molto alta anche la considerazione da dare al Canada, che manca di una delle due sorelle Plouffe e, rispetto all’argento mondiale di due anni fa, può comunque dirsi di elevato livello anche in virtù di quanto ottenuto alle Women’s Series lo scorso anno, con diverse “vittorie di tappa”.

Un capitolo da rimarcare, però, c’è. In molti di questi casi si parla di giocatrici che fanno del 3×3 un’attività di grande rilievo. Questo anche in virtù di progetti che hanno messo il 3×3 realmente, se non al centro dell’attenzione, quantomeno con un capitolo d’importanza rilevante all’interno del consesso cestistico.