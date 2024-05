Prende sempre più corpo il field delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel fine settimana si è svolto il secondo dei tre Preolimpici previsti, quello di Utsonomiya, in Giappone. A prevalere sono stati rispettivamente l’Olanda in campo maschile e l’Australia femminile.

Il team olandese maschile è riuscito a staccare il biglietto per la Francia da imbattuto. Dopo le vittorie nel girone su Porto Rico (21-16), Lituania (21-18) e Brasile (22-15), in semifinale è stata sconfitta la Mongolia (21-11) e in finale di nuovo la Lituania (19-15). Facenti parte del team sono Jan Driessen, Arvin Slagter, Worthy de Jong e Dimeo van der Horst.

Meno semplice, invece, il percorso dell’Australia femminile, che ha subito dovuto cedere alla controparte olandese per 16-18 all’overtime. Poi vittorie su Kenya (22-9) e Australia (21-16). In semifinale tiratissimo 18-15 sul Brasile e, infine, altro urrà contro il Canada nella finale (19-16). Le giocatrici sono Anneli Maley, Lauren Mansfield, Marena Whittle e Alex Wilson.

Dal 16 al 19 maggio si giocherà il terzo e ultimo Preolimpico, a Debrecen, con regole diverse. Saranno infatti tre le squadre, tanto tra gli uomini quanto tra le donne, a cercare la qualificazione. Sarà presente l’Italia con la formazione femminile, per ripetere i fatti e fasti di tre anni fa. Le azzurre se la vedranno con Olanda, Israele e Ungheria nel primo girone; servirà arrivare fino alle semifinali, che fungono da partite di qualificazione, per farcela. In caso di sconfitta in semifinale, ci sarà una finale di fatto per il terzo e decisivo biglietto.