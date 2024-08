Saranno Spagna e Germania a giocare la finale del torneo di basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il pomeriggio ha determinato un confronto tutto europeo per stasera alle 22:00, mentre a USA e Canada resta la finale per il terzo e quarto posto, in maniera decisamente contraria alle ambizioni delle due selezioni.

La prima semifinale è di quelle che hanno il crisma dell’incertezza più assoluta. Gli USA riescono a salire sul 4-8 con van Lith dopo 4′, ma questo vantaggio non riescono a capitalizzarlo perché, inesorabilmente, la Spagna torna sotto e pareggia a quota 11 con Camilion a 4′ dalla fine.

Di mira non ce n’è molta, di tensione invece tanta e alla fine si arriva sul 15-15: segna di nuovo Howard, risponde Ygueravide capace di tenere le iberiche a galla nel finale ed è overtime. Proprio la veterana spagnola mette a segno il primo punto dopo 25 secondi e, dopo altri 25, piazza il libero della vittoria.

Nella seconda semifinale non si segna moltissimo nelle fasi iniziali, con le Plouffe che però riescono a disinnescare il lato offensivo delle tedesche. Il Canada va sul 4-8, poi 5-9 e poi ancora 6-10, ma nella seconda metà di gara si riaccende l’accoppiata Brunckhorst-Greinacher.

Sono spesso canestri da situazioni relativamente semplici quelli che permettono alle tedesche di ripartire, portandosi anche sull’11-10. Da quel momento è solo punto a punto, vibrante fin quasi al termine con le difese che provano a tenere e spesso ci riescono. A 14″ dalla fine Katherine Plouffe realizza il 15 pari, ma Greinacher decide che è il suo momento e, a 2″ dal termine, beffa la sirena per il 16-15 e la vittoria tedesca.