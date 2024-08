L’Olanda beffa la Francia all’overtime nella finale per l’oro nel basket 3×3 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Avvio subito equilibrato (1-1), con le due squadre che lottano punto a punto senza esclusione di colpi (2-2). L’Olanda trova il vantaggio con la schiacciata ed il libero di Driessen (2-4), con Worthy De Jong che va fino in fondo per il +3 degli Orange (2-5).

Dussoulier scuote il pubblico di Place de la Concorde con il tiro da lontano (4-5), ma i Paesi Bassi ritornano a +3 grazie ai due punti di Driessen (4-7). Rambaut tiene a contatto i padroni di casa (6-7), con Vergiat che pareggia i conti (7-7). Driessen riporta avanti gli olandesi (8-9), con la Francia che pareggia nuovamente i conti con Seguela dall’arco (10-10).

Altro vantaggio dell’Olanda con Driessen (10-11), ma Rambaut rimette tutto in discussione (11-11). Il numero 17 appoggia per il sorpasso transalpino (12-11), con Rambuaut che pareggia da due punti (13-13) con circa un minuto alla sirena finale. 2/2 per Seguela a cronometro fermo (15-13), con De Jong che porta la sfida al tempo supplementare (16-16). Vergiat riporta i francesi avanti (17-16), ma De Jong piazza il buzz-beater che consegna l’oro all’Olanda sul filo di lana (17-18).

Nel ‘derby’ tutto baltico per il bronzo la Lituania vince per 18-21 contro la Lettonia. Lituania subito avanti (0-2), con la Lettonia che pareggia dall’arco (2-2). I lettoni si portano avanti con la schiacciata di Lacis (5-4), ma Vingelis ribalta l’inerzia dalla distanza (5-6). La Lituania trova il +3 grazie a Dziaugys da oltre l’arco (6-9), toccando anche il +4 poco dopo (6-10).

La Lettonia non si perde d’animo e colma il gap pareggiando i conti con Lasmanis (10-10), mantenendo il match ancora in parità a meno di tre minuti dal termine (14-14). Gli avversari rimettono il naso avanti (14-16), con i lettoni che non mollano ed impattano nuovamente nel punteggio (17-17). Ci pensa quindi Dziaugys – 6 punti per lui – a segnare i canestri del 18-21, che consegna il bronzo alla Lituania, con 9 punti di un mai domo Lasmanis tra le fila della Lettonia.