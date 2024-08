La Germania vince la medaglia d’oro nel basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 battendo la Spagna in volata per 17-16. Partenza bruciante delle tedesche (3-0), con la Spagna che prende le misure e pareggia i conti con Ygueravide (3-3).

Botta e risposta tra Gimeno e Brunckhorst (4-4), con Gimeno perfetta dall’arco per il +2 (4-6). Le Furie Rosse prendono un piccolo margine con Alonso (6-9), con la Germania che non deve perdere contatto per provare a contendere la vittoria alle tedesche: Brunkhorst batte un colpo (8-10), ma Camilion risponde per la Spagna (8-12).

Ancora Brunkhosrt per il -1 (11-12), con Mevis che pareggia i conti a meno di tre minuti dalla sirena finale (12-12). Le spagnole tornano avanti con Camilion (12-14), ma la Germania non molla ed impatta ancora con Mevius (15-15). Ci pensa Greinacher a piazzare la zampata per decisiva, con Alonso che fallisce il tiro del possibile pareggio: finisce 17-16, con la Germania che si mette al collo la medaglia d’oro.

Nella finale per il bronzo, in un confronto tutto nordamericano, sono gli Stati Uniti a spuntarla in rimonta per 16-13 contro il Canada. Le canadesi partono meglio (2-0), mantenendo due punti di vantaggio grazie a Plouffe (5-3). Bosch è glaciale dall’arco (7-3), ma le statunitensi ci credono e pareggiano i conti con van Lith (9-9). ù

Le avversarie conservano un piccolo vantaggio (12-10), ma la rappresentativa americana mette la freccia con Hamby (13-14). Il Canada accusa il colpo e non riesce più a reagire, con Burdick che sigla il successo per 13-16 che vale il terzo posto del podio olimpico. 6 punti di van Lith e 4 per Howard tra le americane, con 5 punti di Plouffe per le canadesi.