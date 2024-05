Baseball, Serie A 2024: venerdì vincente per Parma, Grosseto e Macerata

Si sono disputati tre incontri nel venerdì di Serie A di baseball. La terza giornata parte con i successi di ParmaClima, BBC Grosseto e Hotsand Macerata, tutti a segno sui diamanti ospiti in questa serata che, per varie ragioni, va ricordata. Si tratta qui di tutte sfide appartenenti al Girone A.

Al Nino Cavalli di Parma è già sfida al vertice tra Fortitudo UnipolSai Bologna e ducali, e lo spettacolo lo firmano subito Noel Gonzalez ed Encarnacion con un doppio e un singolo che portano a casa complessivi tre punti per i padroni di casa. Il problema è che Bologna reagisce molto bene con Liberatore, Borghi, Dobboletta, Gamberini e un paio di errori difensivi della difesa di Parma. Risultato: al terzo inning è 4-3 per l’UnipolSai. Nel sesto, però, un doppio di Mineo, una volata di sacrificio di Astorri e un bunt di Scerrato, sul quale è proprio Mineo a segnare, significano 6-4 a favore dei ducali. E stavolta la questione non cambia più.

Per quel che riguarda Grosseto, è davvero importante il risultato ottenuto contro San Marino: un rotondo 4-0 che comincia a maturare già nel secondo inning con il fuoricampo di Garcia Pereira. Seguono, nel terzo, il bunt di Piccini con errore difensivo sammarinese e punto del 2-0 e il 3-0 da singolo di Martini. Nel quinto sigilla tutto Tomsjansen per mandare Francesco Vaglio a firmare il 4-0.

Nel terzo dei match di giornata, l’uomo del destino è Dudley Leonora, che con un’unica volata di sacrificio nella ripresa d’apertura porta Carrera Lopez a realizzare un punto fondamentale per Macerata. Si tratta, infatti, di quello che basta per tutto il match a tenere a bada le ambizioni della Big Mat Grosseto.