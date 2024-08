Italian Baseball Series 2024: Parma espugna anche il campo di San Marino e si porta 3-0 nella serie

La serie si sposta a Serravalle, ma il risultato non cambia. Parmaclima vince ancora e si porta 3-0 nell’Italian Baseball Series, ovvero le Finali scudetto valide per il Campionato di Serie A 2024. Si tratta di un successo pesantissimo per gli emiliani, maturato grazie a un guizzo trovato al sesto inning in un festival di attacchi bloccati.

La disputa infatti rimane invischiata nelle sabbie mobili per cinque, lunghissime, riprese. Uno stallo certificato anche dal conto delle valide, appena tre ad uno per la compagine di casa che, tuttavia, è costretta ad arrendersi grazie a un doppio punto letale messo a referto dagli avversari nella seconda parte del match.

Al sesto infatti Encarnaciòn Segura batte un singolo a sinistra che manda a segno Gonzalez Sanamè e Liddi, gelando così il pubblico della Serenissima Repubblica, adesso spalle al muro in una gara-4 in cui dovrà arrivare necessariamente una reazione.

Stando al calendario, gara-4 si disputerà domani, venerdì 30 agosto, a partire dalle ore 20:30.