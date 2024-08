Baseball: Parma torna a festeggiare, è Campione d’Italia dopo 14 anni!

A Parma si torna a festeggiare sul diamante. Il Parmaclima è Campione d’Italia, e riporta lo scudetto del baseball nella città ducale a 14 anni di distanza dall’ultima volta. Lo fa dominando senza mezzi termini gara-5 delle Italian Baseball Series. San Marino è costretta a cedere con un sonante 6-0.

Sebbene l’inizio sia caratterizzato da un doppio di Angulo, Parma si trova in ottima posizione nel secondo inning. Con Encarnacion che va in prima e Liddi in terza, arriva un errore difensivo sammarinese che porta entrambi fino a casa e al 2-0 (e va detto che in precedenza lo stesso Encarnacion era riuscito a rubare la base).

A lungo Bocchi è perfetto sul monte per i ducali, ma a un certo punto trema anche lui: nel quarto inning si ritrova, su errore difensivo, con Di Fabio che arriva in terza e poi viene eliminato appena prima di segnare. In terza ci va anche Angulo, ma arriva prima il terzo strikeout.

Nel sesto, però, è ancora il momento di Parma. Singolo di Luis Gonzalez, Encarnacion lo manda in seconda con la volata di sacrificio, entra Battioni per Astorri da pinch hitter e ci pensa lui, con il singolo a sinistra, a siglare il 3-0 per il Parmaclima. Neanche Severino, che entra per Vassalotti, riesce a frenare i gialloblu, che trovano un altro doppio di Ascanio che porta Battioni a siglare il 4-0.

Una volta uscito Bocchi, con Scotti la situazione dell’attacco sammarinese non cambia, perché viene sempre lasciato all’asciutto. Nell’ultima ripresa entra Di Raffaele per Severino, ma non deve attendere molto per vedersi davanti Alex Liddi, che scarica oltre le recinzioni il fuoricampo del 6-0. Un punteggio, questo, che rimane definitivo e consegna ai ducali una festa che senz’altro durerà per tanto tempo.