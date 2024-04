Baseball, Serie A 2024: si completa la seconda giornata, Nettuno 1945 e Senago protagonisti

Si è completata oggi la seconda giornata per quanto riguarda la Serie A di baseball, e a risultare protagonisti sono stati in particolare tre raggruppamenti: E, D e B. Andiamo a scoprirli in dettaglio.

Nel Girone E è finito il tempo delle imbattute, perché in gara-2 l’Oltretorrente perde contro Senago in casa. 10-2 il risultato di gara-1, con una spettacolare fuga tra il terzo e il quarto inning, con cinque punti realizzati. Il secondo confronto finisce 4-8 con Senago che piazza ben cinque punti nel settimo inning, spezzando un vantaggio del club di Parma che pareva ben avviato. Parità tra Catalana Alghero e Codogno proprio in quel di Codogno: il primo match lo vincono 5-4 dopo una grande lotta i sardi, mentre i padroni di casa rispondono nel secondo in formato 3-2: Riestra Briceno (su base rubata) e Cugia firmano i punti del vantaggio ospite in apertura, poi nel quarto inning Penaloza, Schiavoni e Corio (due singoli e un punto su lancio pazzo) portano avanti Codogno e il risultato non cambia più.

Nel Girone B il Camec Collecchio non fa fatica contro il Milano 1946: 10-0 e 5-0 i risultati delle due gare, in cui la vera notizia è stata il debutto casalingo al Kennedy dei meneghini. Ottime performance di Sorrentino e Delmonte. Tra Poviglio e Verona scambio di vittorie: in gara-1 è 4-0 per Verona con una gran performance di Mattia Aldegheri, che vince il duello tra ex Parma con Luca Capellano. Frank Medina, però, porta Poviglio alla “vendetta” (sportiva) con il 3-1 in gara-2. Rinviata Settimo-Modena per pioggia.

Nel Girone D, infine, solo doppie vittorie. Non è facilissima la questione per il Nettuno 1945: arriva sì la vittoria sugli Athletics Bologna, ma dopo il 7-3 di gara-1, in gara-2 Di Persia con un solo homer e Barbona con la base rubata firmano il 2-0, Vignali pareggia nel quarto con un doppio da 2 RBI, Zizza chiude sul 4-2 al quinto con il fuoricampo da due punti. Quanto a Godo, contro i Lions Nettuno arriva il 3-0 di gara-2 dopo l’immensa fatica del 6-3 all’extra inning di gara-1.

Girone E: Campidonico Torino-Palfinger Reggio 1-11 (8°), 2-21 (7°); Ciemme Oltretorrente-Senago 10-2, 4-8; Codogno-Catalana Alghero 4-5, 3-2.

Classifica: Oltretorrente e Reggio (3-1) 750; Senago, Codogno (2-2) .500; Alghero, Torino (1-2) .250.

Girone B: domenica Settimo-Comcor Modena (non disputata per pioggia), Milano 1946-Camec Collecchio 0-10, 0-5; Platform Tmc Poviglio-Tecnovap Verona 0-4, 3-1.

Classifica: Camec Col (4-0), 1.000; Comcor Mo* (1-1) e Tecnovap Vr (2-2), .500; Platform-TMC Pov (1-3), .250; Milano 1946 (0-2), .000*; Settimo** (0-0), .000.

Girone D: Padule-Lupi Auto Selection Fiorentina 2-10, 2-7; Lions Nettuno vs Godo 3-6, 0-3; Athletics vs Nettuno 1945 3-7, 2-4.

Classifica: Lupi Auto Selection Fiorentina, Godo, Nettuno 1945 (4-0) 1.000; Athletics, Lions Nettuno, Padule (0-4) 0.