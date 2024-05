Baseball: San Marino si impone in gara-1 contro Bologna nell’anticipo di Serie A

Si apre con una vittoria netta di San Marino il lungo weekend dedicato alla Serie A 2024 di baseball. Gli uomini di Bindi si sono infatti imposti sui Campioni d’Italia della UnipolSai per 8-2, dominando il match in lungo e in largo.

Partono davvero a razzo i padroni di casa che, sul campo di Serravalle, mettono il turbo portando a casa sei punti nei primi due attacchi. In grande spolvero Tromp, autore di un fuoricampo che ha preceduto poi una valida da 2 RBI di Alvarez. Nel secondo turno è invece Batista a svuotare le basi piene grazie a un doppio profondo che porta il tabellino sul 6-0.

La superiorità di San Marino si palesa anche nel terzo inning con il triplo di Pieternella. Sarà solo nel quarto round che gli emiliani batteranno un colpo, accorciando le distanze con una base su ball concessa a Helder. Ma le distanze vengono poi ripristinate subito da una volata di Alvarez che marca l’8-1, preludio del secondo ed inutile punto bolognese.

Domani, alle ore 20:00, andrà in scena gara-2 al Gianni Falchi di Bologna